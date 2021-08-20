Путин прокомментировал ситуацию в Афганистане

"На наш взгляд, особенно важно сейчас не допустить проникновения террористов всех мастей на территории сопредельных с Афганистаном государств, в том числе под видом беженцев", - сказал Путин в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

Путин подчеркнул, что в Москве видят, что талибы уже заявили о прекращении боевых действий, "приступили к наведению общественного порядка, обещали гарантировать безопасность местных жителей, иностранных дипмиссий". "Надеюсь, что все это будет воплощено в жизнь", - сказал он.

Российский президент также отметил, что "нужно прекратить навязывание извне сторонних ценностей и строить демократию в других странах".