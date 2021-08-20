Путин: РФ озабочена заявлениями Киева об отказе от Минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия озабочена заявлениями Украины о фактическом отказе от выполнения Минских соглашений.

"У нас вызывает озабоченность то, что украинская сторона на официальных переговорах на прессу говорит одно, а внутри страны говорит другое. Фактически - я хочу это подчеркнуть, достаточно посмотреть высказывания первых лиц государства - говорит о том, что не собирается выполнять Минские соглашения", - сказал российский президент на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин заявил, что он проинформировал Меркель об очередном проекте закона правительства Украины. "И если этот закон будет принят, это будет означать - прочтите пожалуйста, это не секретный документ, он висит на сайте наверняка - это будет означать фактический выход Украины в одностороннем порядке из минского процесса", - отметил российский президент.