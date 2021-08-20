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20.08.2021 17:56
Рубрика: Власть

Путин заявил, что ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

Текст: Айсель Герейханова

Владимир Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров затронула тему Беларуси. Российский президент заявил, что, по его мнению, ситуацию в этой стране могут решить только сами белорусы.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", - подчеркнул российский президент.

Владимир Путин и Ангела Меркель провели в пятницу в Кремле переговоры, которые продлились почти три часа.

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