Путин заявил, что ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы

Владимир Путин сообщил, что канцлер Германии Ангела Меркель во время переговоров затронула тему Беларуси. Российский президент заявил, что, по его мнению, ситуацию в этой стране могут решить только сами белорусы.

"Считаем, что противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля и исключительно самими белорусами, без внешнего вмешательства", - подчеркнул российский президент.

Владимир Путин и Ангела Меркель провели в пятницу в Кремле переговоры, которые продлились почти три часа.