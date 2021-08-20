Путин заявил о скором завершении проекта "Северного потока-2"

Владимир Путин заявил, что строительство "Северного потока-2" близится к завершению.

"Пятнадцать километров осталось по морю, все. Можно считать, что близится к завершению", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Путин отметил, что маршрут транспортировки газа в Европу по "Северному потоку - 2" короче на 2 тысячи километров, чем транзитный маршрут через Украину. Сам проект, по его словам, в пять раз сокращает выбросы в ходе транзита российского газа в Европу.

Путин подчеркнул, что разговоры о том, что строительство "Северного потока - 2" является политическим процессом, - "это заблуждение или попытка ввести кого-то в заблуждение".