Путин заявил об исчерпании Россией лимита на революции

Лимит на революции Россия исчерпала еще в прошлом веке, нужно эволюционное развитие. Об этом заявил президент на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ в Кремле.

В России политическая система развивается и все граждане имеют право выражать свое мнение по политическим вопросам, формировать политические организации, участвовать в выборах - но делать это надо в рамках закона и Конституции, подчеркнул Владимир Путин.

"Мы сделаем все, чтобы ситуация в России была стабильной, прогнозируемой", - пообещал президент. "Свой лимит на революции Россия исчерпала еще в XX веке. Мы революций больше не хотим. Мы хотим эволюционного развития нашего общества и государства. Надеюсь, так оно и будет", - заключил он.