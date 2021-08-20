Путин заявил об улучшении качества отношений Москвы и Берлина

Президент России рассчитывает, что после выборов в ФРГ тенденция на улучшение отношений России и Германии сохранится. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Кремле.

Оценить работу канцлера ФРГ может только немецкий народ, сказал Владимир Путин. Отношения ФРГ и России строились по-разному, есть разные подходы к оценкам разных ситуаций, продолжил он. Но объем сотрудничества за эти годы, несмотря на все сложности, увеличился, стал более насыщенным, констатировал российский лидер. "ФРГ - второй по объему в страновом измерении наш торгово-экономический партнер после Китая", - напомнил он.

"В целом, объем, качество наших отношений кардинально изменились в лучшую сторону", - заявил президент. Путин рассчитывает, что после выборов и смены правительства в ФРГ эта тенденция сохранится.