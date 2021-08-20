Расширен состав Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере

Михаил Сеславинский включен в состав членов Комиссии РСПП по медиаиндустрии и предпринимательству в информационной сфере. Михаил Сеславинский является заместителем генерального директора холдинговой компании "ЮэСэМ" по взаимодействию с органами государственной власти с апреля 2021 года. В качестве представителя компании на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей он будет принимать участие в обсуждении и регулировании инициатив в сфере связи, информационных технологий, средств массовой информации и массовых коммуникаций.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) - общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России, так и на международном уровне.

USM холдинг объединяет ряд компаний IT-сектора и связи, включая ПАО "МегаФон", национальный оператор цифровых возможностей, занимающий ведущие позиции во всех сегментах телекоммуникационного рынка России; Mail.ru Group, лидер русскоязычного сегмента интернет-рынка; ИКС Холдинг, один из лидеров российского рынка ИТ-оборудования и цифровых решений для корпоративного и государственного секторов и др.