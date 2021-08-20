Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова поздравила москвичей с 10-летием создания центров госуслуг "Мои документы"

Сегодня центры госуслуг отмечают юбилей - уже 10 лет "Мои Документы" работают на благо москвичей.

Созданием МФЦ мы задали высокую планку в стандарте оказания государственных услуг в городе. Сейчас каждый житель столицы знает, что оформить важный документ в офисе "Мои Документы" - это быстро и удобно. Причем заявители получают не только качественно оказанную услугу без лишней бюрократии, но и искреннее человеческое отношение.

Философия специалистов офисов "Мои Документы" - это искренний сервис: умение смотреть на ситуацию с позиции клиента и решать задачи с точки зрения его интересов, сделать больше, чем достаточно. Сотрудники МФЦ действительно делают сверх того, что диктуют должностные обязанности: в пандемию они стали операторами колл-центра по вопросам коронавируса, помогали врачам в стационарах и лабораториях с бумажной и административной работой, сейчас - сопровождают горожан в пунктах вакцинации, выступают персональными помощниками для москвичей с онкологическими заболеваниями, совместно с администраторами поликлиник создают клиентоориентированную среду в амбулаторном звене.

Сегодня я хочу искренне поздравить с праздником сотрудников центров госуслуг. Вы делаете все, чтобы столица стала еще комфортнее для жизни горожан. Мы благодарим вас за качественную, четкую работу, помощь в самых разных жизненных ситуациях и внимательное, искреннее отношение к каждому москвичу.

А горожанам в этот день мы готовы пообещать - мы не останавливаемся на достигнутых результатах: МФЦ и дальше будут расширять перечень услуг, повышать клиентский сервис и предлагать разнообразные городские проекты.