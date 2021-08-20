Бирюков: С водной акватории Москвы собрали более 400 тонн мусора

Более 400 тонн мусора собрал коммунальный флот с водной акватории Москвы в этом году. Об этом сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

В составе комплекса городского хозяйства есть коммунальный флот, отвечающий за поддержание чистоты в Москве-реке и судоходной части Яузы. "С открытием навигации эти суда в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок со дна реки в местах водовыпусков", - отметил Петр Бирюков.

Сбор мусора осуществляется специализированными судами-мусоросборщиками, в зонах с небольшой глубиной работают маломерные суда. На извлечении донных наносов песка и грунта задействуют плавкраны и несамоходные шаланды с буксирами. "Ежемесячно в зависимости от сезона с поверхности водной акватории собирается от 50 до 110 тонн мусора, - отметил Петр Бирюков. - С начала 2021 года коммунальные суда убрали 427 тонн или почти 1,5 тыс. кубометров плавающего мусора".

Основные усилия по сбору мусора сосредоточены на акватории в верховьях Москвы-реки, это позволяет обеспечить чистоту основного русла ниже по течению.

"Коммунальный флот работает круглый год, даже после окончания сезонной навигации на воде остаются два судна с ледовым классом до 20 см льда, - отметил заместитель Мэра. - Основная часть флота в межнавигационный период перемещается на берег для прохождения регламентного обслуживания и ремонта".