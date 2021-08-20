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Текст:   Анастасия Алексеевских 
12:08 20.08.2021

Cтоимость аренды квартир в Москве к концу 2021 года может вырасти на 10%

Ставки на аренду жилой недвижимости вернулись к допандемийным значениям, а за счет растущего спроса на бюджетное жилье по итогам года они могут вырасти в пределах 10%. Такой прогноз дали аналитики экосистемы недвижимости "Метр квадратный" (входит в Группу ВТБ).

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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По данным экосистемы, после охлаждения в прошлом году спрос на рынке столичной арендной недвижимости стал восстанавливаться на фоне массовой вакцинации и последовательного снятия ограничений. Стоимость аренды на дешевые однокомнатные, двухкомнатные квартиры и апартаменты выросла до 10% в сравнении с летом 2020 года, а цена более дорогих объектов недвижимости практически не изменилась. В целом ставка аренды в Москве вернулась к допандемийному уровню конца 2019 года. Одновременно с этим число предложений на столичном рынке год к году выросло на 40%, указали аналитики. Они отмечают потенциал для дальнейшего роста арендных ставок, который может достигнуть 8-10% по итогам года. Связано это с рядом факторов, стимулирующих спрос. В частности, аренда жилья может стать вновь привлекательнее ипотеки с финансовой точки зрения.

"Изменение условий льготной госпрограммы снизило доступность покупки квартир в новостройках столицы и сместило фокус внимания покупателей на вторичное жилье. На фоне роста ключевой ставки ценовые параметры по ипотеке к концу года могут повыситься до уровня 9% или даже выше. При значениях выше 10% стоимость обслуживания долга по ипотеке может превысить ставку аренды (для сопоставимых квартир)", - говорит генеральный директор экосистемы "Метр квадратный" Вячеслав Дусалеев.

Среди других драйверов роста стоимости аренды недорогого жилья эксперт выделил отмену в Москве обязательного перевода 30% сотрудников на удаленный режим работы. Причем даже при сохранении гибридного режима работы многие арендаторы станут искать более комфортные для работы квартиры.

Фото: mos.ru
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Дополнительными факторами роста арендных ставок являются временно смягченные требования к пребыванию трудовых мигрантов в России, действующие как минимум до 30 сентября, а также начало учебного года, к которому студенты должны вернуться в ВУЗы. По оценкам участников рынка аренды, уже в начале августа был зафиксирован всплеск спроса со стороны учащихся, что обусловлено опытом 2020 года, когда к началу сентября на Московском рынке ощущался дефицит бюджетных объектов.

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