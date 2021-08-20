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20.08.2021 16:33

К учебному году готовы

Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев, депутаты Михаил Васильев, Карп Диденко, Татьяна Коняхина и уполномоченный по правам ребенка Ольга Коробова в рамках проверки готовности школ города к новому учебному году посетили школы №25 и №45.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В рамках федерального проекта "Современная школа" калужская школа № 25 стала одной из площадок в России, где 1-го сентября откроется школьный кванториум. В течение лета здесь капитально отремонтированы пять аудиторий, коридоры, столовая, закуплена мебель и самое современное оборудование на сумму 21 млн. руб. Ремонт обошелся почти в 10 млн. рублей, это областные, муниципальные, депутатские деньги и средства, заработанные школой при оказании платных образовательных услуг. Как пояснил директор школы Алексей Мокрушин, все школьные аудитории будут использоваться в первой половине дня в рамках традиционного учебного процесса, а во второй половине дня распахнут свои двери для всех ребят микрорайона, кто захочет заниматься в кванториуме.

Фото: Калужская городская дума
Дары сада, огорода и личного подворья

Все ремонтные работы, проведенные этим летом в калужской школе №45, выполнены на средства, заработанные учреждением. Кроме того, часть работ преподаватели сделали своими руками.

"Отделение платных образовательных услуг у нас существует уже 6 лет, за это время заработали самостоятельно более 22 миллионов рублей, - рассказал директор школы Антон Ковалев. - Из этих средств мы смогли повысить зарплату учителям, закупить новую оргтехнику, установить камеры видеонаблюдения в кабинеты и рекреации, обновить систему безопасности школы, заменили все окна на пластиковые, отремонтировали крышу и запасные выходы".

По итогам осмотра, г лава города Юрий Моисеев отметил, что в данных учебных заведениях к новому учебному году практически все готово.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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