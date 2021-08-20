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20.08.2021 01:40
Рубрика: Экономика

Как изменится в ближайшее время облик Северо-Западного округа столицы

Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
Благоустройство в последние годы коснулось практически каждого района города. Выйдя из своего подъезда, большая часть москвичей уже могут видеть его результаты. Двор с новыми детскими и спортивными площадками, красивую и удобную остановку ближайшего маршрута автобуса, обновленный парк, расположенный в пешеходной доступности от дома. За тем, как продолжается эта работа, внимательно следит и мэр Москвы Сергей Собянин. Вчера он, в частности, проанализировал, как создается качественно новое общественное пространство в Северо-Западном административном округе города.
Реализация проектов благоустройства добавит комфорта и уюта северо-западу Москвы, уверен Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев Реализация проектов благоустройства добавит комфорта и уюта северо-западу Москвы, уверен Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев
Реализация проектов благоустройства добавит комфорта и уюта северо-западу Москвы, уверен Сергей Собянин. Фото: Сергей Михеев

Рассказывая о самых важных и интересных проектах в социальной сети "ВКонтакте", глава города не пропустил ни одного района. Рассказал, как в Митине, например, приводятся в порядок бульварные зоны между микрорайонами 4, 5, 6 и 7. Вдоль обновленных, вымощенных плиткой прогулочных маршрутов высаживаются деревья и кустарники, разбиваются газоны и цветники. Жителям, гуляющим в летний зной, можно будет укрыться от палящего солнца в перголах. А 500 новых светильников сделают вечером дорогу домой комфортнее и безопаснее.

Фото: iStock
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Проложат и экотропу. Существующий веломаршрут продлят до ландшафтного парка "Митино", где появятся места для активного отдыха. Для детей в нем предусмотрены 28 обновленных игровых и спортивных площадок, площадка для панна-футбола и настольных игр. И все это появится не в каком- то отдаленном будущем, а уже в самое ближайшее время. В частности, реконструкция прогулочных дорожек и тротуаров в 4-м и 5-м микрорайонах уже практически завершена.

Благоустраиваются два сквера в районе Строгино - от ул. Маршала Катукова, д. 6, к. 2 до Строгинского бульвара, д. 5 и от Строгинского бульвара, д. 4 до ул. Таллинской, д. 7. Как отмечает мэр, для местных жителей это не только места отдыха, но и дорога к станции метро и новому культурно-досуговому центру "Строгино", открывшему свои двери в этом году. На всем ее протяжении также обновляются тротуары, газоны, малые архитектурные формы, создается обновленное межквартальное пространство. "Малыши и ребята постарше смогут выплеснуть свою энергию на пяти современных детских площадках и спортивных комплексах", - написал Собянин. Для желающих позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в настольный теннис и панна-футбол сделают специальные зоны. Поклонников прогулок на велосипедах и самокатах наверняка порадуют отдельные дорожки, прокладываемые в сквере между Строгинским бульваром и Таллинской улицей.

В районе Северное Тушино уже привели в порядок пешеходную зону бульвара на Туристской улице, связывающую третий и пятый микрорайоны со станцией метро "Сходненская". И здесь обновлены пешеходные дорожки, обустроены детская музыкальная площадка и несколько площадок для тихого отдыха. Высажено более 800 деревьев и свыше тысячи кустарников различных пород. Эта новая пешеходная зона порадует и жителей новых домов, построенных рядом с ней по программе реновации. Новоселы в этом году уже начали их обживать.

Для желающих позаниматься на уличных тренажерах, поиграть в настольный теннис и панна-футбол сделают специальные зоны

В районе Покровское-Стрешнево начались работы в сквере возле театра танца "Гжель". Небольшой уголок зелени, cозданный больше полувека назад, очень любят жители. Нынешнее благоустройство, по мнению мэра, даст скверу второе дыхание. В центре сквера, на площади перед входом в театр, уже установлены городские качели, так популярные у москвичей. На этом пространстве приятно и гулять, и кататься на роликах и скейтборде.

В Хорошево-Мневниках благоустраиваются сквер по ул. Берзарина и пешеходная зона между дворовыми территориями домов от N 1 до N 9. Два проекта реализуются в Щукине.

Это благоустройство парка в районе ул. Маршала Бирюзова, д. 41 и ул. Расплетина, д. 19, корп. 2 и сквера у кинотеатра "Юность" на ул. Маршала Рыбалко. Здесь, у "Юности", теперь стало не просто удобнее проходить мимо памятника танку Т-34, но и появился амфитеатр со сценой рядом с памятным знаком в честь маршала бронетанковых войск П.С. Рыбалко. Наверняка в День Победы он станет еще одним любимым местом горожан.

"Реализация проектов благоустройства позволит сделать еще более комфортной и уютной городскую среду на северо-западе Москвы", - заключил Сергей Собянин, детально ознакомившись с благоустройством в этом округе столицы.

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