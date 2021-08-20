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20.08.2021 01:50
Рубрика: Экономика

На севере Москвы откроется ВMX-велодром

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
Строительство одного из крупнейших в столице ВMX-велодромов завершается на севере мегаполиса. Как рассказала "РГ" руководитель проекта АНО "Развитие спортивных и инфраструктурных объектов" Наталья Парамонова, уже в следующем велосезоне экстремальную трассу смогут обкатать и профессионалы, и любители разных возрастов.
BMX недавно стал олимпийской дисциплиной, и город решил развивать этот вид спорта серьезно. Фото: Аркадий Колыбалов BMX недавно стал олимпийской дисциплиной, и город решил развивать этот вид спорта серьезно. Фото: Аркадий Колыбалов
BMX недавно стал олимпийской дисциплиной, и город решил развивать этот вид спорта серьезно. Фото: Аркадий Колыбалов

Сейчас в городе всего три более-менее известных BMX-велодрома, их явно не хватает всем поклонникам велотриала. Это экстремальный олимпийский вид спорта, где надо продемонстрировать скорость и качество езды по пересеченной местности. Байкеры севера Москвы давно облюбовали горки и ухабы в парке на Ангарской улице. "Тут был самодельный велодром, энтузиасты сами обустраивали себе трассу, - говорит Наталья Парамонова. - Но, конечно, это все не отвечало современным требованиям. Вместо нормальных раздевалок и площадок для байков стояли какие-то контейнеры. Да и потом, для действительно интересной и одновременно безопасной езды необходима серьезная работа проектировщиков".

Фото: Сергей Михеев
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BMX с недавних пор стал олимпийской дисциплиной, поэтому власти решили, что развивать этот вид спорта надо серьезно. Город выделил деньги на реконструкцию "самодельного" велодрома, и в начале этого года строители вышли на объект. Сейчас на бывшем ухабистом пустыре появились первые очертания спортивного сооружения. В центре - двухэтажное здание, база для спортсменов и тренеров. На первом этаже раздевалки, а на втором - уже непосредственно выход на трассу. Она начинается с крутого спуска, конструкции которого уже готовы. На противоположном конце - еще одна горка. Остальную трассу как раз сейчас делают. Хотя стройплощадка уже сейчас неплохо подойдет для начинающих в BMX: горы песка, мокрого от вчерашнего суперливня, кочки... Но на самом деле пока - это только поле для работы строителей.

Велодром на Ангарской примет первых экстремалов весной 2022­-го

"Возвести здание - не проблема для опытной организации, - добавила Наталья Парамонова. - А вот трасса...Тут пришлось консультироваться со специалистами. Мы это сделали: тренеры, практикующие BMX-мастера - все приняли участие". Когда все будет готово, велодром перейдет под эгиду местной школы олимпийского резерва. Найдется на нем место и время и для любителей со стажем, и даже для тех, кто ни разу не садился на BMX-байк. Строители обещают виражи разного уровня сложности и площадку с велосипедами и защитой - можно будет взять напрокат и испытать себя.

Все работы должны быть завершены в конце года, но строители говорят, что идут с опережением графика и успеют раньше. Плюс еще какое-то время займут прием-передача, экспертизы, разрешение на ввод. Таким образом, велодром на Ангарской примет первых экстремалов весной 2022-го.

Кстати

Созданию возможностей для занятий физкультурой в столице в последнее десятилетие уделяется очень большое внимание. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что спорт - это лучший способ поднять настроение, лекарство от болезней. Рад он, как признался в сети "ВКонтакте" и тому, что даже в непростые времена наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, и все без исключения москвичи могут заниматься в детских спортшколах, ФОКах и парках.

Ставя развитие массового и профессионального спорта в число приоритетных задач, Москва только за последние 10 лет возвела более 140 спортсооружений. Сейчас развивается спорткластер в "Лужниках", пространство для тренировок и соревнований на ЗИЛе, обновляется конноспортивный комплекс "Битца". На Ленинградском проспекте будет построен новый Ледовый дворец ЦСКА. До конца года планируется закончить строительство нового спорткомплекса в Мневниковской пойме. Но самое главное, по мнению мэра, это то, что спортивная инфраструктура востребована жителями всех возрастов - от мала до велика. "Москва - по-настоящему спортивный город", - говорит Собянин.

Подготовила Любовь Проценко

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