Наталья Сергунина: Москва и Нижний Новгород запускают культурный проект к 800-летию столицы Поволжья

Москва и Нижний Новгород запускают культурный проект к 800-летию столицы Поволжья.

"Этот совместный культурный проект посвящен юбилею Нижнего Новгорода, - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. - К участию мы пригласили известных писателей. Они расскажут зрителям о своих городах и своем творчестве, ответят на вопросы. Цикл онлайн-встреч откроется в сентябре и завершится в середине декабря. Название программы напоминает о территориальной близости Москвы и Нижнего Новгорода, а сама она - еще одно свидетельство наших прочных добрососедских отношений".

Анонсы ближайших встреч с литераторами опубликует соцсеть "Инстаграм" на официальных страницах сервиса "Библиотеки Москвы" и Центральной городской библиотеки имени В.И. Ленина, расположенной в Нижнем Новгороде. Здесь же пройдет трансляций. Основные встречи будут организованы на YouTube-каналах столичных библиотек и нижегородской читальни.