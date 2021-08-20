Нововоронежские зрители увидели уникальный цирковой спектакль

19 августа 2021 года в городе-спутнике Нововоронежской АЭС состоялся показ уникального спектакля "Память, удивительная вещь...". Главные роли исполнили воспитанники заслуженного циркового коллектива "Арена" из города Заречный Свердловской области. Ребята в возрасте от 9 до 16 лет с помощью удивительных цирковых номеров рассказали о войне и жизни детей в это сложное время.

Юные воздушные гимнасты, акробаты, жонглеры, эквилибристы неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Свое мастерство они уже показали в Балаково (Саратовская область), а после Нововоронежа отправились в Курчатов (Курская область). Для коллектива "Арена" - это первый гастрольный тур.

Выступления артистов проходят при поддержке Фонда "АТР АЭС"* и Концерна "Росэнергоатом".

"Все наши детские творческие проекты направлены на поддержку и развитие талантливых ребят из городов присутствия атомных станций, поэтому философия цирковой студии "Арена", их творчество и постановки очень близки нам по духу. В прошлом году военная тема легла в основу спектакля по итогу конкурса "Атомный Пегасик", мы получили много положительных отзывов и решили, что спектакли с участием талантливых детей, особенно на такие важные и близкие каждому из нас темы, должны путешествовать по атомным городам", - сообщила ответственный секретарь Фонда "АТР АЭС" Светлана Чурилова.

"Это отличный пример обмена опытом. В нашем городе много лет существует заслуженный коллектив народного творчества цирк "Каскад". Ребятам полезно посмотреть на коллег по цеху. А нам всегда радостно видеть талантливых молодых детей из атомных городов. Руководство Нововоронежской АЭС постоянно поддерживает инициативы Фонда "АТР АЭС" и восхищается успехами участников", - добавил заместитель директора Нововоронежской АЭС, глава Нововоронежа Николай Нетяга.

В условиях пандемии в гастрольный тур вошли всего три атомграда. Зрительные залы заполнялись на 50%. Заключительное представление гастрольного тура циркового коллектива "Арена" пройдет 22 августа в 17 часов во Дворце культуры города Курчатов.

*Фонд "АТР АЭС" - Фонд содействия развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения атомных электростанций" - создан с целью объединения совместных усилий АО "Концерн Росэнергоатом" и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.