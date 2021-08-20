Олег Леонов предложил создать в Москве "исторические заповедники"

Олег Леонов, куратор проектов "ЛизаАлерт" Центра поиска пропавших людей, считает, что в центре Москвы нужно создать "исторические заповедники", которые защитят здания с историей от уничтожения или перестройки под нужды собственника. В эфире радиостанции "Говорит Москва" Леонов рассказал, что это позволит сохранить самобытный облик города:

"Я поддерживаю идею создания "исторических заповедников". Когда несколько целых районов в центре становятся заповедниками, и в них полностью сохраняется историческая застройка. Например, это нужно сделать в районе Арбата, в районе Патриарших прудов, Чистых прудов. Внутри этих территорий дома будут отреставрированы и возвращены к их первоначальному облику. Таким образом мы защитим архитектурную самобытность центра Москвы".

Леонов считает, что очень важно проводить именно комплексное сохранение. По его словам, сейчас в Москве здания охраняются точечно. Это приводит к тому, что исторические дома стоят в окружении новостроек. "Исторические заповедники" решат эту проблему, подчеркнул Леонов.

Олег Леонов также отметил, что не всегда собственник здания заинтересован в том, чтобы его дом признали объектом культурного наследия (ОКН). Но без согласия собственника сейчас невозможно провести экспертизу и получить документы об истории здания. Леонов предложил дать профильным общественным организациям право запрашивать доступ ко всей необходимой документации при оформлении статуса ОКН.

Ранее Олег Леонов передал в Департамент культурного наследия Москвы 7 875 подписей горожан за защиту 20 исторических зданий в центре города. Речь идет об усадьбах, купеческих лавках, памятниках конструктивизма и других примечательных домах, которые расположены в ЦАО и Лефортово. Вместе со списком домов и подписями Леонов вручил сотрудникам департамента камень - осколок разрушенного дома начала 20-го века.