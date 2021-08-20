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20.08.2021 20:35

Педагоги во Владимирской области получат премии к 1 сентября

По пять тысяч рублей получат учителя и воспитатели региона к началу учебного года. Об этом заявил владимирский губернатор Владимир Сипягин на расширенном заседании коллегии департамента образования области.
Фото: Администрация Владимирской области Фото: Администрация Владимирской области
Фото: Администрация Владимирской области

"Все семьи с детьми-школьниками благодаря президенту России получают по 10 тысяч рублей для подготовки к учебе. А на региональном уровне мной принято решение поддержать учителей и воспитателей премией по итогам работы в непростом 2020-2021 учебном году. Усиление мер поддержки стало государственным приоритетом в условиях пандемии", − сообщил глава региона.

Фото: Мария Девахина/РИА Новости
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На премии педагогам муниципальных организаций общего, дошкольного дополнительного образования детей будет выделено более 103,6 миллиона рублей. Кроме того, свыше 17,2 миллиона потратят на премии педагогам государственных организаций из сфер школьного, дошкольного, дополнительного, среднего профессионального образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и учреждений социального обслуживания населения.

Финансирование системы образования Владимир Сипягин назвал приоритетом:

- В последние годы это самая крупная статья расходов областного бюджета. И на 2022 год она по прогнозу составит 26 процентов в отраслевой структуре трат, или почти 20 миллиардов рублей. Примерно столько же предусмотрено на текущий год. Убежден, что забота об образовании, о воспитании молодых поколений - самые правильные, разумные и благородные инвестиции.

Губернатор напомнил, что в регионе ликвидирована очередь в детские сады для ребят старше трех лет, существенно сокращена очередь в ясли.

Владимирская область активно участвует в нацпроекте "Образование". В его рамках с 2019 года были открыты "школы будущего" в Собинке, Кольчугине и деревне Купреево Гусь-Хрустального района. С 1 сентября заработают новые СОШ в Камешкове (на 675 мест) и Владимире (на 1100 мест). В этом году началось строительство школы на 1100 мест в Коврове.

Также благодаря нацпроекту в регионе успешно работают два отделения "Яндекс-лицея", центр одаренных детей "Платформа-33" и три "Кванториума" (в том числе два мобильных). На базе сельских школ создано 63 "Точки роста", готовятся к открытию еще 30. В сельских школах улучшаются условия для занятий спортом.

Поскольку Владимирская область - регион промышленный, для системы образования важно обеспечить местные предприятия специалистами-"технарями".

- В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" с 2019 года в наших колледжах открыто 29 современных мастерских. В этом году появится еще восемь. Преподаватели теперь имеют возможность готовить студентов по стандартам Worldskills, это создает для ребят социальные лифты. К моменту получения дипломов наши выпускники становятся конкурентоспособными на рынке труда, - отметил Владимир Сипягин.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область Владимир Владимирская область - территория развития

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