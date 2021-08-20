Росгвардейцы обеспечат порядок в Москве в сентябрьские праздники и на выборах

В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Москве сообщили о подготовке ко Дню знаний, Дню города и к Единому дню голосования.

Как обеспечить порядок в столице в эти дни, обсуждалось на расширенном заседании Координационного совета по взаимодействию с негосударственными структурами безопасности при Главном управлении Росгвардии по Москве. Были рассмотрены вопросы организации взаимодействия столичного главка Росгвардии с негосударственными структурами безопасности.

В совещании под руководством председателя координационного совета, заместителя начальника Главного управления Росгвардии по Москве - начальника центра лицензионно-разрешительной работы полковника полиции Вадима Медведева приняли участие представители Департамента региональной безопасности и Департамента образования Москвы, руководители частных охранных организаций.

На совещании подвели итоги работы Координационного совета за первое полугодие. Что важно, обсудили как факты добросовестного исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками ЧОО, так и случаи халатности. Понятно, что были тщательно проинструктированы руководители охранных организаций, особенно тех, кто охраняет городские объекты. Ведь нагрузка в эти дни на всех многократно возрастет.

Председатель координационного совета Вадим Медведев сообщил, что подразделения лицензионно-разрешительной службы продолжат проведение мониторинговых мероприятий в праздничные дни в каждом округе и будут выборочно проверять места в городе, где запланированы мероприятия.

- Если каждый руководитель охранной организации с пониманием и личной ответственностью подойдет к вопросу обеспечения безопасности жителей и гостей столицы, в том числе на объектах, находящихся под охраной его организации, чрезвычайных происшествий в праздники не будет, - подчеркнул Вадим Медведев.

Справка "РГ"

В 2021 году сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы столичного главка Росгвардии провели около 8,5 тысячи проверок частных охранных организаций и объектов, охраняемых работниками ЧОО. Было выявлено 1059 нарушений.

Всего в штате частных охранных организаций состоит около 144 тысяч охранников, из них ежесуточно к участию в обеспечении общественного порядка привлекается около 33 тысяч человек.