"Рособоронэкспорт" планирует заключить более 10 контрактов на "Армии-2021"

"В планах "Рособоронэкспорта" провести более 70 переговоров с нашими иностранными партнерами. По итогам некоторых из них планируем подписать более десяти контрактных документов. В результате существенно увеличим портфель заказов компании, который на сегодняшний день превышает 52 млрд долларов, и обеспечим загрузку экспортными заказами российские предприятия промышленности", - заявил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Как сообщила пресс-служба компании, визит на форум по приглашению "Рособоронэкспорта" подтвердили более 800 членов 35 иностранных делегаций, 17 из которых возглавляют министры обороны, их заместители и высшие руководящие лица наших стран-партнеров. Всего по линии Минобороны, ФСВТС России и госкорпорации Ростех ожидаются представители около 150 стран.

Помимо заявок на проведение переговоров "Рособоронэкспорт" получил запросы от делегаций из 40 стран на проведение более 500 презентаций российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.

"Форум "Армия-2021" видится "Рособоронэкспортом" как основная площадка с возможностью демонстрации иностранным заказчикам широчайшей линейки российской продукции для всех видов вооруженных сил и родов войск, а также средств для спецподразделений и полиции, - добавил Михеев. - Покажем технику и вооружение для сухопутных войск, авиацию, новейшие высокоточные средства поражения для них, средства ПВО и РЭБ. Много заявок на демонстрацию военно-морской техники, которой на "Армии" в этом году посвящен отдельный кластер".

"Рособоронэкспорт" впервые организует широкую экспозицию и презентационный павильон. В павильоне и на открытой площадке рядом с ним будут представлены образцы стрелкового оружия, в том числе автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий, АК-12, АК-15 и АК-19, снайперские винтовки и пулеметы производства концерна "Калашников" и завода имени Дегтярева. Также на площадке будет выставлена широкая номенклатура средств связи, боеприпасы для различного вооружения, минометы и дистанционно управляемые боевые модули, гражданское и спортивное оружие и внушительная линейка оборудования и экипировки для спецподразделений и охранных структур, а также снайперские винтовки популярнейшей в среде специалистов марки Lobaev Arms "Волкодав", "Доминатор" и "Сумрак".

Кроме того, продвигаемую на экспорт продукцию российских оборонных предприятий компания выставит в демонстрационном центре госкорпорации Ростех.

"Рособоронэкспорт" предоставит своим партнерам возможность испытать демонстрируемое стрелковое оружие на четырех полигонах ведущих российских производителей: концерна "Калашников", холдинга "Высокоточные комплексы", ЦНИИ "Точмаш" и Lobaev Arms.

"Наших партнеров интересуют как проверенные в эксплуатации, в том числе и имеющие боевой опыт вооружение и военная техника, так и новинки. Среди них могу отметить новейший танк Т-14 "Армата", боевые машины на базе боевой платформы "Бумеранг", звезду этого года - разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат "Орион-Э", зенитную ракетную систему "Антей-4000", предназначенный для оснащения сухопутных войск, уникальный для рынка зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1М", истребитель пятого поколения Су-57, вертолеты, катер БК-16, а также новейшее стрелковое оружие", - сказал Михеев.

Событием форума в этом году станет динамический показ для представителей иностранных государств возможностей вооружения, военной и специальной техники, который состоится 24 августа в 15.00 на полигоне Алабино с демонстрацией ходовых и огневых возможностей образцов техники сухопутных войск и армейской авиации применительно к маневренным действиям межвидовой группировки войск. Сценарий показа подготовлен Министерством обороны РФ по предложениям и с учетом интересов партнеров "Рособоронэкспорта".

Более 40 единиц авиационной техники будут представлены на статической стоянке аэродрома Кубинка. Иностранные делегации получат возможность наблюдать полеты авиационных групп высшего пилотажа и более 25 одиночных полетов.

22 и 23 августа "Рособоронэкспорт" проведет публичные презентации на русском и английском языках современных российских средств обеспечения безопасности, обмундирования и экипировки для спецподразделений и полиции. Также запланирована презентация танка Т-90МС.

23 августа в 11:00 на стенде концерна "Автоматика" пройдет публичная презентация "Комплекса систем борьбы с БЛА". В ее рамках специалисты компании представят новое комплексное решение - систему, способную эффективно противостоять действиям беспилотных летательных аппаратов, сочетающую средства радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО различных классов.

"Рособоронэкспорт" проведет активную работу по продвижению продукции в интернете. На сайте и в аккаунтах компании в соцсетях будут размещены видеоанонс выставки с демонстрацией новинок, виртуальный тур по экспозиции в режиме VR, трансляции динамических показов на полигоне Алабино и мероприятия в рамках "Армейских игр".

"Рособоронэкспорт" примет участие во II научно-практической конференции "Военное право в системе обеспечения национальной безопасности, реализация государственной политики в области военно-технического сотрудничества". Она пройдет в рамках форума 24 августа.