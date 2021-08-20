Собянин рассказал о планах комплексного благоустройства в каждом районе города

Новости

Невролог из Казахстана: Меня заставили извиниться за речь на русском 12:25
В Омске влюбленная следовательница помогла подозреваемому сбежать 12:17
В Брестской области началось формирование батальона к учению "Запад-2021" 12:17
Фильм о гибели летчика Олега Пешкова в Сирии выйдет в октябре 12:14
В Тольятти семь детей попали в больницу после посещения бассейна 12:10
Cтоимость аренды квартир в Москве к концу 2021 года может вырасти на 10% 12:08
Фильм "Небо" о погибшем в Сирии летчике Пешкове выйдет 7 октября 12:04
В Москве зафиксирован резкий рост дольщиков "нежилья" 11:57
ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов 11:56
В Минстрое призвали активнее продвигать льготную семейную ипотеку 11:55
В FIG отказались предоставить протоколы по итогам судейства сестер Авериных 11:54
Кабмин на полгода запретил вывоз морских млекопитающих из России 11:51
Разработчик рассказал о российских дронах для борьбы с ПВО 11:50
Оперштаб: В Москве выявлено 1925 новых случаев COVID-19 11:44
В Керчи четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" 11:42
Ученые записали на видео, как COVID-19 поражает органы 11:33
В Сочи этап "Формулы-1" состоится при загрузке трибун в 50% 11:13
Депутат оценил слова Климкина о борьбе США за "новые демократии" 11:08
В Севастополе затонул пассажирский катер 11:02
Почти все российские школы завершили подготовку к новому учебному году 10:54
За пять дней до Паралимпиады в олимпийской деревне обнаружен первый заболевший COVID-19 10:51
Из-за лесных пожаров остановлено железнодорожное сообщение с Саровом 10:48
На Кубани школа и детсад не откроются 1 сентября из-за стихии 10:37
Воронежские ученые создали добавку для ускорения разложения пластика 10:26
Минздрав предупредил о рисках для больных COVID-19 беременных 10:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 12:10
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о планах комплексного благоустройства в каждом районе города

Текст: Любовь Проценко

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил новый пост в соцсети "ВКонтакте" ﻿благоустройству в разных округах города. Его заинтересовало, что эти посты привлекают большое внимание москвичей, которые пишут, где еще есть пустующие или неухоженные территории, как их можно обустроить.

В Москве ко Дню города благоустроят около 4 тысяч дворов

"Несколько лет назад стало очевидно, что проводить локальные работы не имеет большого смысла, - пишет глава города. - Все районы надо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов. Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу #Мойрайон".

По его словам, теперь недостаточно поставить во дворе или сквере лавочку и качели. Надо сделать так, чтобы всем поколениям было чем заняться. Везде должны быть яркие городки для детей, скейт-площадки и воркаут-комплексы для молодежи, сквер и дорожки для старшего поколения.

В качестве примеров он привел благоустройство в Обручевском районе, Зюзино, Крылатском и других, где появились современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха, парковые качели под навесом, велодорожки.

"Всегда приятно в конце дня выйти во двор или в сквер рядом с домом. Работаем над тем, чтобы такая возможность была в каждом районе", - заключил Собянин.

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Столица Москва Мэр Москвы ЦФО Москва

Главное сегодня

ФСБ: Японские спецслужбы засылали в СССР своих агентов из русских эмигрантов
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Росстат подсчитал стоимость "набора первоклассника"
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных