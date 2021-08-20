Собянин рассказал о планах комплексного благоустройства в каждом районе города

Мэр Москвы Сергей Собянин посвятил новый пост в соцсети "ВКонтакте" ﻿благоустройству в разных округах города. Его заинтересовало, что эти посты привлекают большое внимание москвичей, которые пишут, где еще есть пустующие или неухоженные территории, как их можно обустроить.

"Несколько лет назад стало очевидно, что проводить локальные работы не имеет большого смысла, - пишет глава города. - Все районы надо благоустраивать комплексно, начиная со дворов и скверов. Мы собрали пожелания местных жителей, рекомендации экспертов и создали программу #Мойрайон".

По его словам, теперь недостаточно поставить во дворе или сквере лавочку и качели. Надо сделать так, чтобы всем поколениям было чем заняться. Везде должны быть яркие городки для детей, скейт-площадки и воркаут-комплексы для молодежи, сквер и дорожки для старшего поколения.

В качестве примеров он привел благоустройство в Обручевском районе, Зюзино, Крылатском и других, где появились современные пешеходные пространства с дорожками, хорошим освещением, площадками для игр, спорта и отдыха, парковые качели под навесом, велодорожки.

"Всегда приятно в конце дня выйти во двор или в сквер рядом с домом. Работаем над тем, чтобы такая возможность была в каждом районе", - заключил Собянин.