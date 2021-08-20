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20.08.2021 16:49
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Текст: Любовь Проценко

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в Москве началось строительство 70-го, последнего тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро. Об этом глава города написал на своей странице в Instagram.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Мэр отметил, что этот тоннель пройдет между "Кленовым бульваром" и "Каширской". Также в работе еще четыре тоннеля. В частности, пройдено 70% пути от "Нагатинского Затона" до "Кленового бульвара", полпути от "Печатников" до "Нагатинского Затона", строится соединительная ветка в депо "Аминьевское" и второй тоннель на участке от "Каширской" до "Кленового бульвара".

По словам мэра Большая кольцевая линия метро - один из главных проектов развития московского транспортного узла: "Когда мы полностью ее достроим, а этот день уже близок, начнется новая история московского транспорта. Москвичи будут экономить очень много времени. Больше не придется ехать в центр, чтобы пересесть с одной радиальной ветки на другую. Путь от "Юго-Западной" до "Кунцевской", например, сократится с 43 минут до 20 минут", - написал Собянин.

Все тоннели БКЛ планируется закончить строить до конца 2021 года. Затем будут достроены оставшиеся станции.

"В будущем мы сможем присоединить к БКЛ новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую - на станции "Народное ополчение", Троицкую - на "Новаторской", Бирюлевскую - на "Кленовом бульваре", - поделился перспективами развития подземки Сергей Собянин.

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