Сотрудник столичного банка присвоил 12 миллионов рублей

Крупные хищения в финансовых организациях невозможны без участия служащих этих же учреждений. К этому мнению склоняются большинство экспертов правоохранительных органов, участвующих в расследованиях банковских махинаций. Потому что только штатный работник, знающий все нюансы внутренних алгоритмов, может детально просчитать такую преступную операцию.

Вот самый свежий пример. Кража произошла в московском банке, расположенном на Волгоградском проспекте. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что, находясь на рабочем месте, сотрудник банка взял с транспортной ленты два сейф-пакета с деньгами и, положив их в тележку, направился в уборную. Там он попытался прикрепить наличность к различным частям тела заранее приготовленным эластичным бинтом, однако его попытка не увенчалась успехом. Тогда он вернулся на рабочее место, взял скотч и завершил начатое, что позволило ему незаметно пройти через службу охраны и покинуть помещение банка. Вынес он 12 миллионов рублей.

Недостачу выявили сотрудники банка в результате проведения внутренней проверки. Два пустых сейф-пакета, эластичные бинты и остатки клейкой ленты они нашли в туалете.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Южнопортовому району задержали вора в одном из аэропортов Москвы. Им оказался 26-летний житель столицы. Часть денег он успел потратить. В том числе на приобретение путевки за границу. Так он намеривался скрыться от правоохранительных органов. Оставшуюся сумму перечислил на свои банковские счета. Задержанный взят под стражу. Максимальное наказание за совершение такой кражи - лишение свободы сроком до десяти лет.

Крупные хищения в финансовых организациях невозможны без участия служащих этих учреждений

Собеседники корреспондента "РГ" в правоохранительных органах рассказали, что именно участием банковских служащих можно объяснить и большинство нападений на инкассаторов и даже нелегальных перевозчиков денег.