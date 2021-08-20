Срок постановки на воинский учет в Подмосковье сократят до одного дня

В пятницу, 20 августа на селекторном совещании в Минобороны РФ губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал главе военного ведомства Сергею Шойгу до конца нынешнего года сократить время постановки граждан на воинский учет в военкомате до одного дня.

"Мы сократили сроки предоставления, как и обещали, с 30 до 20 дней. Но на встрече вы поставили задачу довести эту услугу до одного дня. Думаю, до конца года мы сможем об этом доложить", - сказал Воробьев министру обороны.

Губернатор Подмосковья также озвучил задачу максимум - оцифровать услугу так, чтобы ее можно было получать на региональном портале, то есть без обязательного визита в МФЦ или военный комиссариат. "Сейчас мы прорабатываем этот вопрос с коллегами из Минобороны. Это потребует интеграции баз данных и особого внимания, с учетом сведений, которые составляют государственную тайну. Но мы работаем, и при вашей поддержке здесь тоже все получится", - не сомневается Воробьев.

А глава Республики Крым Сергей Аксенов сказал на совещании, что программа развития 14 военных комиссариатов региона будет полностью завершена к концу 2023 года. "К реализации некоторых вопросов программы мы уже приступили", - сообщил Аксенов.