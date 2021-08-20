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20.08.2021 13:45
Рубрика: Экономика

Статус "Московская медсестра" могут получить медики из регионов

Текст: Любовь Проценко

Сегодня в столице стартовал прием заявок на получение статуса "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат". Получить его могут специалисты со средним и высшим сестринским образованием в рамках проекта, цель которого - выявить лучших профессионалов в среднем звене столичного медперсонала.

Фото: Из личного архива А. Румянцева
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Замруководителя департамента здравоохранения Москвы Елена Ефимова рассказала:

- В больницах и поликлиниках столицы работают более 52 тысяч медсестер и медбратьев. Это специалисты, от профессионализма которых во многом зависит эффективность медицинской помощи, оказываемой пациентам. Именно на создание дополнительного стимула к совершенствованию знаний и навыков, а также повышению престижа их профессии направлены почетные статусы "Московская медицинская сестра" и "Московский медицинский брат". Для пациентов наличие у специалиста соответствующего статуса станет дополнительной гарантией качества медицинской помощи, доверия к медперсоналу и уверенности в его квалификации. С сегодняшнего дня мы запускаем прием заявок на прохождение оценочных процедур для специальности "сестринское дело" и постепенно будем расширять их перечень. Всего в конкурсе смогут принять участие представители 9 сестринских специальностей".

Елена Ефремова напомнила, что всем работающим в городских медорганизациях медицинским сестрам и медбратьям, получившим такой статус, в течение пяти лет будет дополнительно выплачиваться надбавка к зарплате в 7,5 тысячи рублей.

Но сначала претендентам на этот статус необходимо подтвердить как знание теории по своей специальности, так и владение практическими навыками. Продемонстрировать их придется в ходе решения тестов и демонстрации решения ситуационных задач на симуляционном оборудовании. Но сначала каждый из них должен представить в комиссию по присвоению такого статуса портфолио - своего рода самопрезентацию.

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С пробными тестовыми заданиями и можно на сайте проекта. Там же можно подать заявку на участие в конкурсе.

Получить соответствующий статус при желании могут и специалисты не только в медицинских организациях Департамента здравоохранения города, но и в любых других федеральных, ведомственных или частных клиниках (в том числе - в регионах). Вне зависимости от места работы претендента прохождение оценочных процедур является бесплатным.

Проект реализуется Департаментом здравоохранения города Москвы при поддержке правительства Москвы.

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