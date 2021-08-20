У программы "Миллион призов" все больше партнеров

На грядущих сентябрьских выборах москвичи смогут проголосовать онлайн, причем у такого решения будет сразу несколько плюсов. Помимо очевидной возможности не ходить на избирательный участок, а значит, перестраховаться и обезопасить себя и близких на фоне пандемии, можно еще и стать богаче. Дело в том, что голосующие онлайн смогут поучаствовать в программе "Миллион призов" и выиграть не только баллы, но даже автомобили и квартиры - всего разыграют 250 тысяч вознаграждений. Корреспондент "РГ" разобрался в деталях.

Напомню, "Миллион призов" в столице впервые раздали прошлым летом во время голосования по поводу изменений в Конституции - инициативу тогда выдвинули предприниматели. Сертификаты в общей сложности получили более 2 миллионов москвичей, их можно было потратить в магазинах и ресторанах. Уже в мае этого года программу повторили - в ней приняли участие москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. Участников на этот раз набралось больше 400 тысяч.

Как же стать участником теперь? Все довольно просто. Прежде всего нужно зарегистрироваться для онлайн-голосования с 17 по 19 сентября - в эти дни будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. Розыгрыш призов будет проводиться каждый день с 18 до 20 сентября. Можно выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов и обменять их на покупки у партнеров акции. Один балл при этом равен одному рублю. Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, аксессуаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Список партнеров постоянно растет - вчера, к примеру, стало известно о присоединении к программе сразу шести аптечных сетей. Кроме того, голосующие онлайн смогут потратить баллы на благотворительность. К программе уже присоединились десятки благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и бездомным животным, а также поддерживают проекты в сфере искусства. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо зарегистрироваться в качестве электронного избирателя. Заявление для онлайн-голосования нужно подать до 13 сентября включительно. Все подробности, включая ответы на популярне вопросы и список партнеров, у которых можно будет потратить баллы, смотрите на сайте ag-vmeste.ru.

Эксперты отмечают, что программа не только стимулирует горожан на благие дела, но и помогает бизнесу, ведь за счет сертификатов растет потребительская активность людей. В связи с этим в Московской торгово-промышленной палате решили предложить столичному правительству снова запустить "Миллион призов", говорит президент палаты Владимир Платонов.

Выигранные во время акции баллы можно потратить не только на покупки, но и на благотворительность

"Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе благодаря программе "Миллион призов". Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья", - объясняет он.