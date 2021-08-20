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20.08.2021 02:20
Рубрика: Власть

У программы "Миллион призов" все больше партнеров

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск № 189(8540)
На грядущих сентябрьских выборах москвичи смогут проголосовать онлайн, причем у такого решения будет сразу несколько плюсов. Помимо очевидной возможности не ходить на избирательный участок, а значит, перестраховаться и обезопасить себя и близких на фоне пандемии, можно еще и стать богаче. Дело в том, что голосующие онлайн смогут поучаствовать в программе "Миллион призов" и выиграть не только баллы, но даже автомобили и квартиры - всего разыграют 250 тысяч вознаграждений. Корреспондент "РГ" разобрался в деталях.

Напомню, "Миллион призов" в столице впервые раздали прошлым летом во время голосования по поводу изменений в Конституции - инициативу тогда выдвинули предприниматели. Сертификаты в общей сложности получили более 2 миллионов москвичей, их можно было потратить в магазинах и ресторанах. Уже в мае этого года программу повторили - в ней приняли участие москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. Участников на этот раз набралось больше 400 тысяч.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Как же стать участником теперь? Все довольно просто. Прежде всего нужно зарегистрироваться для онлайн-голосования с 17 по 19 сентября - в эти дни будут выбирать депутатов Госдумы, также в нескольких районах столицы определятся члены городского парламента, а в Щукине выберут депутатов муниципального собрания района. Розыгрыш призов будет проводиться каждый день с 18 до 20 сентября. Можно выиграть 10, 25, 50 и 100 тысяч баллов и обменять их на покупки у партнеров акции. Один балл при этом равен одному рублю. Среди партнеров программы магазины продуктов, одежды и косметики, мебели, техники, аксессуаров для дома и животных, детских и спортивных товаров, аптеки, а также кафе и рестораны.

Список партнеров постоянно растет - вчера, к примеру, стало известно о присоединении к программе сразу шести аптечных сетей. Кроме того, голосующие онлайн смогут потратить баллы на благотворительность. К программе уже присоединились десятки благотворительных организаций, которые помогают больным детям, бездомным, многодетным семьям, инвалидам, ветеранам и бездомным животным, а также поддерживают проекты в сфере искусства. Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, необходимо зарегистрироваться в качестве электронного избирателя. Заявление для онлайн-голосования нужно подать до 13 сентября включительно. Все подробности, включая ответы на популярне вопросы и список партнеров, у которых можно будет потратить баллы, смотрите на сайте ag-vmeste.ru.

Эксперты отмечают, что программа не только стимулирует горожан на благие дела, но и помогает бизнесу, ведь за счет сертификатов растет потребительская активность людей. В связи с этим в Московской торгово-промышленной палате решили предложить столичному правительству снова запустить "Миллион призов", говорит президент палаты Владимир Платонов.

Выигранные во время акции баллы можно потратить не только на покупки, но и на благотворительность

"Бизнес постепенно возвращается к доковидным темпам развития, в том числе благодаря программе "Миллион призов". Однако сохраняются опасения новых ограничений, связанные с тем, что массовое голосование на участках может стать потенциальным источником распространения инфекции. Причем не только коронавируса, но и традиционных для осени гриппа и ОРВИ. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое полностью безопасно с точки зрения здоровья", - объясняет он.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

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