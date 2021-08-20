В Москве изъяли более 400 килограммов браконьерской осетрины

Немаркированную, то есть браконьерскую рыбную продукцию обнаружили и изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с Росрыболовством при силовой поддержке 2-го оперативного полка ГУ МВД России по Москве.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что краснокнижную осетрину и черную икру пытались реализовать на одном из рынков на западе столицы, всего около 400 килограммов. Сопроводительные документы на товар отсутствовали.

Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы.