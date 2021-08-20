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20.08.2021 09:21
Рубрика: Происшествия

В Москве изъяли более 400 килограммов браконьерской осетрины

Текст: Михаил Фалалеев

Немаркированную, то есть браконьерскую рыбную продукцию обнаружили и изъяли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с Росрыболовством при силовой поддержке 2-го оперативного полка ГУ МВД России по Москве.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что краснокнижную осетрину и черную икру пытались реализовать на одном из рынков на западе столицы, всего около 400 килограммов. Сопроводительные документы на товар отсутствовали.

Изъятые образцы направлены в Московско-Окское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству для проведения молекулярно-генетической экспертизы.

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