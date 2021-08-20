В Москве мотоциклист разбился о разделитель дороги у метро "Павелецкая"

В Москве в ДТП погиб мотоциклист. Инцидент произошел у станции метро "Павелецкая".

"По предварительным данным, водитель мотоцикла не справился с управлением, совершил наезд на препятствие и впоследствии скончался", - передает РИА Новости сообщение пресс-службы ГУВД Москвы.

В столичном дептрансе отметили, что мотоциклист врезался в ограждение. Это произошло перед Добрынинским тоннелем на Валовой улице.

В настоящее время движение на месте происшествия частично ограничено - его регулируют сотрудники ГИБДД.