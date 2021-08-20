В Москве задержаны 34 участника массовой драки на футбольном поле

На юге Москвы произошла массовая драка на футбольном поле в районе Царицыно. Полиция задержала 34 человека.

Как сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин, прибывшие полицейские смогли пресечь конфликт и доставить участников в отделения. На каждого составили административные протоколы о мелком хулиганстве по статье 20.1 КоАП. Шестерым правонарушителям суд назначил штраф 500 рублей, остальным - административный арест на срок от 10 до 15 дней.

Кроме того 16 арестованных привлечены к административной ответственности по части 3 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации". Решается вопрос об их депортации и запрете на въезд в страну.