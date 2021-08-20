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Текст:   Сергей Бабкин 
11:57 20.08.2021

В Москве зафиксирован резкий рост дольщиков "нежилья"

Фото: Максим Григорьев/ТАСС Фото: Максим Григорьев/ТАСС
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

На рынке долевого строительства в Москве произошел взрывной рост в сегменте нежилой недвижимости. Об этом заявил руководитель столичного управления Росреестра Игорь Майданов.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Москвичи старше 60 лет стали чаще вкладывать сбережения в недвижимость

"Продемонстрирован взрывной рост: в месячном отношении количество сделок в этом сегменте увеличилось в два раза по отношению к июлю прошлого года и на 85 процентов - к июлю 2019-го", - добавил Игорь Майданов.

В общей сложности на рынке "нежилья" в январе-июле зарегистрировано 26 413 договоров долевого участия, что на 12 процентов больше годового показателя 2019 года. Какой из вариантов нежилых помещений наиболее популярен, пока не известно - статистики точно нет. Однако стоит отметить, что к сегменту "нежилья" относят прежде всего апартаменты, машино-места и коммерческие помещения.

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