В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн. В этом году вдвое выросло число таких обращений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, - отметил Петр Бирюков. - Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения".

Заммэра напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам.

Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса воспользовавшись услугой на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видео-инструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления и приводятся типичные ошибки при оформлении документов.