Новости

Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве 07:53
На пике ледника Гренландии впервые зафиксирован дождь 07:45
Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота 07:37
Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 07:31
В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки 07:13
В Приморье гималайский медведь "перевернул мир" с помощью фотоловушки 06:51
Опросы показали падение популярности вице-президента США Камалы Харрис 06:29
В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов 06:14
В США резко возросло количество госпитализаций лиц до 50 лет с COVID-19 06:03
Дипломаты США в Кабуле предупреждали госдеп о захвате власти в Афганистане 05:52
В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" 05:37
Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V" 05:27
Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана 05:13
В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах 05:03
В Бурятии дважды осудили экстремиста 04:47
Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел 04:41
В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19 04:09
Огнеборцы из МЧС приступили к тушению лесного пожара на Камчатке 04:08
Салливан: США опасаются террористических атак на территории Афганистана 03:41
Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пройдет через Суэцкий канал 02:49
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года 02:24
Полиция не обнаружила взрывного устройства в машине у здания Капитолия 02:02
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен 01:37
Эрдоган анонсировал новые требования к невакцинированным гражданам 01:19
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
20.08.2021 07:13
Рубрика: Экономика

В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки

Текст: Ирина Огилько

Москвичи активно оформляют перепланировку онлайн. В этом году вдвое выросло число таких обращений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: iStock
Чем опасна незаконная перепланировка жилья

"Услуга по оформлению перепланировки - одна из самых популярных, за семь месяцев этого года поступило более 20 тысяч таких заявлений, что в два раза больше аналогичного показателя прошлого года, - отметил Петр Бирюков. - Благодаря переводу оформления в онлайн-формат не тратится время на пересылку документов, что позволило сократить сроки получения решения".

Заммэра напомнил, что с 21 августа 2020 года госуслуга по согласованию перепланировки в столице полностью переведена в электронный вид. Гражданам теперь не нужно лично обращаться в МФЦ, а юридическим лицам - в жилищные инспекции по административным округам.

Подать заявление и направить документы можно в любое удобное время из дома или офиса воспользовавшись услугой на сайте mos.ru. Уведомления о регистрации онлайн-заявления, сроках оказания госуслуги и принятом по заявлению решении доступны в личном кабинете и в электронной почте.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что подробную информацию об оформлении перепланировки в электронном виде можно получить из видео-инструкции на сайте Мосжилинспекции, ответственной за предоставление услуги. Там подробно объясняется алгоритм заполнения заявления и приводятся типичные ошибки при оформлении документов.

В регионах Экономика Недвижимость Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии