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20.08.2021 00:48
Рубрика: Общество

Вильфанд не исключил возвращения жаркой погоды

Текст: Ольга Игнатова
Август - динамичный в плане погоды месяц. Разница в среднесуточной температуре начала и конца августа составляет 5 градусов, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Поэтому сейчас уже отчетливо виден тренд на смену погоды. Летнее тепло уходит, хотя еще и возможны отдельные жаркие периоды.
Фото: Сергей Куксин/РГ Фото: Сергей Куксин/РГ
Фото: Сергей Куксин/РГ

В пятницу в столичном регионе, по словам Вильфанда, погода будет чудесной: днем 25-27 градусов. Это на 5 градусов выше нормы. И ночи еще теплые с температурой плюс 17-18 градусов. В субботу и воскресенье ожидается плюс 21-24 градуса. Это выше нормы на 2-3 градуса.

Фото: iStock
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А вот в понедельник максимальная температура днем не превысит 20 градусов. Во вторник даже до этой отметки не дотянет. Станут холодными и ночи с температурой от 6 до 11 тепла. Возможны небольшие дожди. Вода в столичных водоемах начнет остывать. "Это уже существенное понижение. Сразу почувствуем дыхание осени. Бодрящая такая погода будет", - отметил метеоролог. Но она как раз станет соответствовать климатической норме.

При этом Вильфанд отметил, что не исключаются всплески тепла примерно до плюс 25 градусов.

Из центра, как пояснил метеоролог, жара из Азии смещается на восток - в Поволжье. Жарко будет на большой территории от Нижегородской до Самарской и Саратовской областей. На севере Поволжья до 33 тепла. В южной части Приволжского округа - плюс 35 градусов. В Башкортостане и Саратовской области - до 40 жары.

Жарко в ближайшие дни будет и на Урале: в Свердловской области выше 30-ти, а в Челябинской - выше 35-ти.

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