Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей.

Как рассказала на официальном портале мэра и правительства Москвы заммэра Наталья Сергунина: "Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22 процента опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера - разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21 процент респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13 процентов участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице".

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени женщины и мужчины: 23 и 21 процент соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27 процентов мужчин и 18 процентов женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старше вместо торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.