Новости

Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве 07:53
На пике ледника Гренландии впервые зафиксирован дождь 07:45
Маск пообещал представить в 2022 году прототип антропоморфного робота 07:37
Во Владивостоке десять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом 07:31
В столице в два раза выросло число обращений за согласованием перепланировки 07:13
В Приморье гималайский медведь "перевернул мир" с помощью фотоловушки 06:51
Опросы показали падение популярности вице-президента США Камалы Харрис 06:29
В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов 06:14
В США резко возросло количество госпитализаций лиц до 50 лет с COVID-19 06:03
Дипломаты США в Кабуле предупреждали госдеп о захвате власти в Афганистане 05:52
В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" 05:37
Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V" 05:27
Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана 05:13
В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах 05:03
В Бурятии дважды осудили экстремиста 04:47
Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел 04:41
В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19 04:09
Огнеборцы из МЧС приступили к тушению лесного пожара на Камчатке 04:08
Салливан: США опасаются террористических атак на территории Афганистана 03:41
Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пройдет через Суэцкий канал 02:49
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года 02:24
Полиция не обнаружила взрывного устройства в машине у здания Капитолия 02:02
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен 01:37
Эрдоган анонсировал новые требования к невакцинированным гражданам 01:19
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
20.08.2021 07:53
Рубрика: Экономика

Заммэра Сергунина назвала самые популярные виды бизнеса в Москве

Текст: Любовь Проценко

Самыми перспективными нишами для открытия своего дела в столице стали онлайн-бизнес, ИТ-сфера и розничная торговля. К такому выводу пришли специалисты ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) после опроса своей аудитории ― будущих и действующих предпринимателей.

Фото: iStock
Решетников рассказал о новых мерах поддержки бизнеса

Как рассказала на официальном портале мэра и правительства Москвы заммэра Наталья Сергунина: "Уже не первый год самым перспективным направлением для открытия своего дела предприниматели называют онлайн-бизнес. Интересным для себя его считают 22 процента опрошенных. Это и дистанционное обучение, и торговля. Второе место занимает ИТ-сфера - разработка сайтов, приложений, программ для виртуальной реальности и игр. За нее проголосовал почти 21 процент респондентов. Замыкает топ-3 рейтинга сфера розничной торговли. Более 13 процентов участников опроса отдали ей свое предпочтение. Изучение мнения делового сообщества показывает, в каких направлениях с наибольшей вероятностью будет развиваться предпринимательство в столице".

Опрос показал, что онлайн-бизнес выбирают практически в равной степени женщины и мужчины: 23 и 21 процент соответственно. Заметнее разница при выборе ИТ-сферы: ее называют перспективной 27 процентов мужчин и 18 процентов женщин.

Эксперты также разделили респондентов по возрасту. Так, онлайн-бизнес, ИТ-сферу и розничную торговлю признают самыми перспективными предприниматели до 54 лет. Москвичи старше вместо торговли выбирают сферу услуг. Привлекательными для бизнеса участники опроса также называли общепит, медицину и фармацевтику, маркетинг и продвижение, b2b-услуги и консалтинг, производство.

В регионах Экономика Бизнес Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии