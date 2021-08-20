Для дальневосточников снизили стоимость авиаперелетов до Москвы

Компания "Аэрофлот" на 25 процентов снизила стоимость билетов по программе субсидированных перевозок для жителей Дальневосточного федерального округа. Теперь вместо 10200 рублей, полет в одну сторону обойдется в 7650 рублей. Об этом сообщается на сайте компании.

Новые тарифы будут действовать с 19 августа по 30 ноября для полетов в столицу и с 15 сентября по 30 ноября в обратном направлении.

Акция распространяется на Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Магадан. Причем, скидку можно получить как на собственных рейсах "Аэрофлота", так и на рейсах авиакомпании "Россия".

Напомним, что субсидирование перевозок для жителей ДФО осуществляется в рамках постановления правительства РФ №215 от 2 марта 2018 года. Пассажиру при покупке льготных билетов необходимо продемонстрировать дальневосточную прописку. При бронировании на сайте это можно сделать, загрузив скан документов.