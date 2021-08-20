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19.08.2021 22:05
Рубрика: Происшествия

Гребень четвертого в этом сезоне паводка достиг Хабаровска

Текст: Александр Филимоненко ("Российская газета", Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 189(8540)
Амур у Хабаровска за последние сутки превысил отметку опасного явления, которая составляет 600 сантиметров. Гидрологи говорят, что в краевой центр пожаловал гребень паводка.

Острова Большой Уссурийский, Дачный и Кабельный по большей части ушли под воду. Транспортное сообщение с ними давно прекращено. Но, несмотря ни на что, на них все еще остаются люди. Большинство рисковых дачников - на Большом Уссурийском.

Фото: Евгений Епанчинцев/ТАСС
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Местные пережили не один паводок. У них есть все необходимое для автономного существования: дизельгенераторы и топливо, продукты питания и питьевая вода, лекарства. В случае нештатной ситуации помощь окажут спасатели.

На правом берегу Амура подтоплено 20 жилых домов. Практически все в пригородном селе Корсаково-2 прямо у воды. Они начинают "плавать", когда уровень Амура превышает отметку пять метров. Подтопления отмечаются в Хабаровском, Нанайском, Комсомольском и Амурском районах.

В Хабаровске же вода зашла на несколько приречных улиц в Индустриальном районе. В краевом центре продолжают укреплять и наращивать временные дамбы. В семи наиболее уязвимых местах установлены насосы, которые перекачивают дождевые и дренажные воды через защитные дамбы в Амур.

Гидрологи говорят, что на паводок могут повлиять осадки, которые принесет циклон, а также стоки рек с территории Китая. Но по прогнозам, уровень Амура у Хабаровска не превысит 620 сантиметров. Тем временем на Амурскую область надвигается циклон, объявлено штормовое предупреждение...

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