Губернатор Василий Орлов: На ВЭФ подпишем соглашения на 15 млрд рублей

Среди намеченных договоров - соглашения с ГК "ПИК" по комплексной жилищной застройке Благовещенска, с ГК "Стройпрогресс" по восстановлению Олекминского рудника и развитию добычи титано-магнетитовых руд, с ООО "Газпром гелий сервис" по инвестиционному проекту строительства комплекса сжижения природного газа.

- Котельная "Амурсельмаш" в Белогорске стала пилотной для перевода с жидкого топлива на газ, так как подходит по требованиям, которые предъявляются к объектам ЖКХ при использовании СПГ, - пояснила генеральный директор ООО "Газпром гелий сервис" Любовь Бриш. - Приступить к строительству завода мощностью 1500 килограммов газа в час мы намерены в 2022 году.

В планах правительства Приамурья - подписание инвестиционного соглашения с ГК "Петропавловск" о реконструкции Албынской золотоизвлекательной фабрики. Будут оформлены договоры и с амурскими предприятиями: с АО "Луч" - о строительстве животноводческого комплекса, с ООО "Амурский партизан" - о создании молочной фермы.

- Реализация этих инвестпроектов при поддержке правительства Амурской области позволит не только увеличить производство продукции животноводства, но и создать дополнительные рабочие места, улучшить социальную инфраструктуру поселений. Когда строятся новые предприятия, увеличиваются отчисления в бюджет. А значит, будут построены дороги, медучреждения, детские сады. Безусловно, все эти соглашения формируются не на самом форуме, а готовятся в процессе длительной ежедневной работы, - прокомментировал Василий Орлов.

В сооружение современной фермы в селе Косицыно "Амурский партизан" вложит 1,16 миллиарда рублей, инвестпроект позволит увеличить производство молока в два раза, или на 4,2 тысячи тонн в год.

Готовятся четыре соглашения о сотрудничестве: с ПАО "Росбанк", АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов", правительством Республики Саха (Якутия) и министерством спорта Российской Федерации.

- Реализация мероприятий в рамках планируемого договора с минспорта позволит привлечь к занятиям спортом еще больше амурчан. Прежде всего, за счет проведения массовых физкультурных мероприятий, популяризации активного образа жизни. Наша задача - дать амурчанам возможность заниматься спортом и создать комфортные условия для занятий, - сообщил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

Кроме того, правительство Приамурья получило предложение от Российско-Германской внешнеторговой палаты провести деловую встречу для обсуждения направлений возможного сотрудничества предприятий Амурской области с представителями немецкого бизнеса. В рамках ВЭФ запланирован ряд встреч с зарубежными партнерами из Индии, Китая и Кореи.

- Для нас Восточный экономический форум является неким продолжением Петербургского экономического форума. Те договоренности, которых мы достигли в Петербурге, будут транслироваться и во Владивостоке, - рассказала министр экономического развития и внешних связей области Людмила Старкова. - На форуме мы намерены подвести своего рода итоги нашей работы с инвесторами, которая велась в течение всего года. Планируется подписание соглашений на общую сумму инвестиций свыше 15 миллиардов рублей.

Традиционно в дни Восточного экономического форума открывается выставка "Улица Дальнего Востока", которая будет работать до 7 сентября.

- Амурский павильон готов на 100 процентов, выполнен он в эко-стиле и подчеркивает главенство сельхозотрасли в Приамурье, - рассказал губернатор Василий Орлов. - Уже началось размещение экспозиции, к 23 августа работу закончат. Расположен наш павильон в центральной части "Улицы" и сам по себе приковывает внимание. Надеемся, это позволит привлечь внимание инвесторов к нашей экспозиции и предлагаемым проектам.

По словам директора амурского Агентства по привлечению инвестиций Павла Пузанова, область будет представлять павильон в формате "Экономика устойчивого развития". Причем само сооружение удалось сохранить с 2019 года, проведена его реновация.

Теперь на фасад трехэтажного здания установили декоративные композиционные панели из дерева в сочетании с большими "зелеными" зонами. В вечернее время оно подсвечивается. Павильон, как конструктор, состоит из трех этажей, и каждый посвящен отдельной зоне: первый - сельское хозяйство, второй - прорывные крупные проекты газохимии и комплексного развития территории, недвижимости и ГЧП, третья зона предназначена для подписания договоров и соглашений, проведения встреч.

- Мы везем большой пул проектов, в том числе по развитию социальной инфраструктуры с привлечением частных инвестиций: новые школы, новая детская поликлиника, инфраструктурные проекты в сфере ЖКХ и транспорта, например, три новых путепровода через Транссиб. Общий портфель проектов в сфере ГЧП составляет порядка 30 миллиардов рублей. Мы рассчитываем на большой интерес инвесторов к каждой из обозначенных сфер, - заявил Павел Пузанов.

Практически каждая зона павильона будет оборудована интерактивными экспозициями. Например, с первого этажа при помощи VR-технологий можно отправиться в виртуальную экскурсию по главным туристическим жемчужинам региона - в Албазино, Норский заповедник, на хребет Тукурингра, космодром Восточный". Инсталляция "Развитие газохимического кластера в Амурской области" на втором этаже позволяет в подробностях узнать весь путь газа от места добычи до ключевых заводов.

- Будут продемонстрированы и перспективные проекты региона: завод азотных удобрений, завод по производству водорода и предприятие по выпуску биоразлагаемых пластиков, - отметил Василий Орлов.

В рамках экспозиции Амурской области возводится павильон экспортеров Amur Export Green Island. Здесь представят лучшую продукцию экспортеров, уже имеющих успешный опыт выхода на зарубежные рынки. Предприниматели поделятся историями успеха, продемонстрируют товары, которые можно будет продегустировать и купить. Завершено благоустройство прилегающей к павильону территории, на которой расположится гостевая зона и сцена для выступления творческих коллективов из Приамурья.

Насыщенной станет культурная программа форума. В этом году в ней примут участие коллективы Амурской областной филармонии.

- Концертная программа разделена на несколько блоков - для детской, молодежной и взрослой аудиторий. Для взрослых, например, пройдет вечерняя программа с участием рок-группы "Блокада сердца", - рассказала министр культуры и национальной политики Приамурья Надежда Доргунова.

Подготовку экспозиции Амурской области оценил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента Российской Федерации в ДФО Юрий Трутнев.

- Амурская область стала одним из динамично развивающихся регионов Дальнего Востока. В Приамурье реализуются крупнейшие инвестиционные проекты. Среди них - строительство Амурского газоперерабатывающего завода и Амурского газохимического комплекса. Рядом с мостом через реку Амур между Благовещенском и Хэйхэ создается транспортно-логистический комплекс. Он может в будущем стать одним из самых больших на Дальнем Востоке. Одним из самых масштабных проектов России в XXI веке стало строительство космодрома Восточный. Построены стартовый и технический комплексы для ракет серии "Союз", идет создание второго стартового стола под ракету-носитель "Ангара". Новое развитие получили города Свободный и Циолковский. Фактически речь идет о перестройке городов, создании качественно иной социальной инфраструктуры. Наша задача - и дальше помогать региону привлекать инвесторов, чтобы строились новые предприятия, создавались высококвалифицированные рабочие места, улучшалось качество жизни людей.