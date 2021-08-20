На Камчатке турист сорвался с вулкана Толбачик

Спасатели обнаружили туриста, сорвавшегося вниз с уступа при восхождении на вулкан Толбачик. Он госпитализирован в больницу.

Сегодня утром за помощью в МЧС обратился товарищ пострадавшего. Он сообщил, что его приятель не удержал равновесие и упал вниз с высоты 800 метров. Мужчина получил серьезную травму головы и нуждается в эвакуации.

- На вертолете Ми-8 к месту происшествия вылетели сотрудники Территориального центра медицины катастроф, а также спасатели поисково-спасательного отряда Центра обеспечения действий по ГО и ЧС, - сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

С помощью специальных спасательных саней "Акья" пострадавшего удалось поднять на борт воздушного судна, где ему оказали первую медицинскую помощь. Вертолет вылетел к Петропавловск-Камчатский, где туриста госпитализировали в одно из лечебных учреждений города. По предварительной информации, у него диагностирована черепно-мозговая травма.