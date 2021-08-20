Огнеборцы из МЧС приступили к тушению лесного пожара на Камчатке

Десять сотрудников специализированной пожарно-спасательной части отправились на подмогу специалистам камчатской Лесоохраны, которые тушат природный пожар в Елизовском районе, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС России.

"Природный пожар действует на сопке Бабий Камень на площади 80 гектаров. Расстояние до ближайшего населенного пункта - поселка Термальный Елизовского района, составляет 12 километров. По оперативным данным, пожар не несет угрозы населенному пункту", - уточнили в пресс-службе.

Сотрудники камчатской Лесоохраны борются с огнем на южной кромке пожара, у подножия сопки, чтобы не дать огню распространиться в сторону поселка Термальный, а также на северной кромке. В тушении задействован вертолет с водосливным устройством.

На пожаре работают 33 человека и девять единиц техники.