В Бурятии дважды осудили экстремиста

В республике Бурятия 49-летнего жителя Селенгинского района признали виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии (часть 1 статьи 282 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, такие действия мужчина совершал не в первый раз.

Как выяснилось, фигурант решением суда уже был оштрафован за подобный проступок на 10 тысяч рублей. Но, несмотря на это, вскоре стал вновь размещать в социальных сетях публикации экстремистского характера. Сообщения появлялись на его странице с 25 августа по 11 октября 2020 года. После мужчина узнал, что в его отношении возбудили уголовное дело и удалил свой аккаунт, а также приложение, через которое размещал фото и текст со своего мобильного телефона. Однако, сотрудники центра противодействия экстремизму МВД и УФСБ Бурятии успели сохранить доказательства совершения преступления.

Подозреваемый полностью признал вину и подал ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке, благодаря чему смог претендовать на смягчение наказания. На это раз его приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком.