В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах

В некоторых районах Якутии прошедшие в лесах дожди снизили класс пожароопасности до первого, сообщает ТАСС со ссылкой на данные главного управления МЧС республики.

Это касается пожаров в Мегино-Кангаласском, Чурапчинском, Жиганском районах. Сегодня в республике ожидают дожди в центральных районах и на западе Усть-Майского и Томпонского районов. Сюда с юга выйдет фронтальная облачная полоса.

И все-таки оперштаб предполагает, что, по-прежнему, возможно сохранение задымления в Якутске и отдельных населенных пунктах центральной, заречной и Вилюйской группы районов.

Сейчас в Якутии действует 92 природных пожара, за сутки ликвидировано 28 на площади свыше 1,3 миллиона гектаров. Тушением занимаются 3600 человек, задействовано 517 единиц техники.

В селах Ергелех, Едей, Кюпцы, Мельжехси и в нацпарке "Ленские столбы" расширяют минерализованные полосы, тушат отдельные очаги возгораний.

За сутки авиация МЧС России применялась на территории Усть-Майского, Томпонского и Хангаласского районов 41 раз. Совершено 64 сброса и слито 448 тонн воды.

"Наиболее активная работа по тушению проводится в десяти районах Якутии. Продолжает действовать семь природных пожаров в десятикилометровой зоне, из которых три сейчас локализованы", - цитирует агентство слова начальника регионального главка МЧС Павла Гарина.

Напряженная обстановка сохраняется на территории Усть-Майского, Хангаласского и Чурапчинского районов.