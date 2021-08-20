В Приморье гималайский медведь "перевернул мир" с помощью фотоловушки

В нацпарке "Земля леопарда" молодой белогрудый медвежонок перевернул автоматическую камеру почти на 180 градусов и гордо ушел. Об этом сообщил "РГ" начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ "Земля леопарда" Иван Раков.

Мишка, словно позируя, вальяжно пошел к фотоловушке, которая срабатывает на движение и слегка жужжит. Заметив камеру, установленную совсем недавно, он стал с ней играть. После встречи со зверем устройство, размещенное на дереве, могло снимать только землю под собой. При этом новый ракурс камеры позволил запечатлеть медведя вновь, но уже в перевернутом виде.

Инцидент на время прервал процесс наблюдения. В объектив больше не попал ни один зверь, хотя в этом месте национального парка обитает сразу несколько дальневосточных леопардов и один амурский тигр. Специалисты уже проверили оборудование, оно подлежит ремонту.

Фотоловушки - главный инструмент при мониторинге популяций дальневосточного леопарда и амурского тигра. На "Земле леопарда" действуют более 400 камер. Медведи ломают их чаще других зверей. Это связано с природным любопытством хищников. Научные сотрудники нацпарка достаточно часто обнаруживают камеры, поврежденные когтями и зубами косолапых, однако получить видеоистории подобных нападений - настоящая редкость.

Справка "РГ"

Гималайский, или белогрудый медведь в России обитает на юге Дальнего Востока, где их примерно сто особей. По размеру значительно уступает бурому медведю.