В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021"

Совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" впервые прошло на территории России. В нем приняли участие около 500 военных.

С 2019 года "Ларос" проводили в Лаосе. В этот раз учение перенесли в Приморский край. Во время испытаний использовали около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25, разведывательный Су-24МР и ударные вертолеты Ка-52 ВВО. Участники отрабатывали совместные действия для борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников, после окончания тренировок начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил, что степень взаимодействия при организации подготовки и проведении мероприятия между двумя странами значительно возросла.

Торжественная церемония закрытия учения "Ларос-2021" прошла на полигоне "Сергеевский". Она началась с митинга, на котором выступили с обращениями заместитель командующего ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков, заместитель начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит и командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Алексей Подивилов. После этого особо отличившихся участников учения наградили российскими медалями "За укрепление боевого содружества" и лаосскими медалями "Дружбы". В завершение открыли памятную табличку о проведении учений.