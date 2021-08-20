Новости

В пятницу в столице воздух прогреется до 27 градусов 06:14
В США резко возросло количество госпитализаций COVID-19 лиц до 50 лет 06:03
Дипломаты США предупреждали Белый дом о захвате власти в Кабуле 05:52
В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" 05:37
Гинцбург: Беременные хорошо переносят вакцинацию "Спутником V" 05:27
Байден выступит 20 августа с речью об эвакуации граждан из Афганистана 05:13
В Якутии дожди снизили класс пожароопасности в лесах 05:03
В Бурятии дважды осудили экстремиста 04:47
Инфекционист: Привиться от COVID-19 нужно и тем, кто до сих пор не заболел 04:41
В Роспотребнадзоре рассказали о питании для восстановления после COVID-19 04:09
Огнеборцы из МЧС приступили к тушению лесного пожара на Камчатке 04:08
Салливан: США опасаются террористических атак на территории Афганистана 03:41
Контейнеровоз Ever Given 20 августа вновь пройдет через Суэцкий канал 02:49
Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года 02:24
Полиция не обнаружила взрывного устройства в машине у здания Капитолия 02:02
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен 01:37
Эрдоган анонсировал новые требования к невакцинированным гражданам 01:19
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки 00:06
СМИ: Талибы начали розыск и аресты сотрудничавших с США и НАТО афганцев 00:02
В США трое сенаторов заразились COVID после вакцинации 19.08.2021
Испания не разрешила российским военным кораблям войти в порт Сеута 19.08.2021
Российский робот начал работать в торговом центре Бразилии 19.08.2021
Греция борется с поджигателями 19.08.2021
Власти Афганистана разместили в США 22 тонны золота 19.08.2021
За сутки 88 военнослужащих выздоровели от коронавируса 19.08.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Насколько опасны новые штаммы коронавируса
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
Как защититься от мошенников, выдающих себя за микрофинансовые организации
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
20.08.2021 05:37
Рубрика: Власть

В Приморье прошло совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021"

Текст: Дина Непомнящая

Совместное российско-лаосское учение "Ларос-2021" впервые прошло на территории России. В нем приняли участие около 500 военных.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Под Калининградом началось учение Балтийского и Северного флотов

С 2019 года "Ларос" проводили в Лаосе. В этот раз учение перенесли в Приморский край. Во время испытаний использовали около 100 единиц военной техники, в том числе штурмовики Су-25, разведывательный Су-24МР и ударные вертолеты Ка-52 ВВО. Участники отрабатывали совместные действия для борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

Как сообщил "РГ" начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 3 ранга Илья Колесников, после окончания тренировок начальник отдела международного военного сотрудничества Восточного военного округа полковник Иван Тараев отметил, что степень взаимодействия при организации подготовки и проведении мероприятия между двумя странами значительно возросла.

Торжественная церемония закрытия учения "Ларос-2021" прошла на полигоне "Сергеевский". Она началась с митинга, на котором выступили с обращениями заместитель командующего ВВО генерал-лейтенант Сергей Севрюков, заместитель начальника Генерального штаба Народной армии Лаоса генерал-майор Сайтяй Коммасит и командующий общевойсковой армией ВВО генерал-майор Алексей Подивилов. После этого особо отличившихся участников учения наградили российскими медалями "За укрепление боевого содружества" и лаосскими медалями "Дружбы". В завершение открыли памятную табличку о проведении учений.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Гинцбург: Коллективный иммунитет к COVID-19 может появиться до конца 2021 года
Путин и Макрон обсудили Афганистан, Иран, Нагорный Карабах и Украину
Запуск с Байконура "Союза-2.1б" со спутниками OneWeb перенесен
Захарова прокомментировала возможность отмены санкций против талибов
Дамаск объявил об отражении израильской ракетной атаки
Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров и паводков
Утверждены правила розыгрыша призов среди вакцинированных