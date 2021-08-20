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20.08.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 20 992 случая COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 20 992 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1925
  • 2 Санкт-Петербург 1691
  • 3 Московская область 1029
  • 4 Свердловская область 517
  • 5 Нижегородская область 506
  • 6 Ростовская область 489
  • 7 Пермский край 474
  • 8 Воронежская область 467
  • 9 Красноярский край 449
  • 10 Самарская область 444
  • 11 Иркутская область 400
  • 12 Омская область 394
  • 13 Челябинская область 383
  • 14 Республика Крым 365
  • 15 Оренбургская область 350
  • 16 Ставропольский край 347
  • 17 Волгоградская область 343
  • 18 Хабаровский край 311
  • 19 Республика Башкортостан 293
  • 20 Астраханская область 290
  • 21 Ульяновская область 290
  • 22 Алтайский край 268
  • 23 Архангельская область 266
  • 24 Тюменская область 265
  • 25 Республика Коми 256
  • 26 Краснодарский край 253
  • 27 Приморский край 242
  • 28 Саратовская область 242
  • 29 Забайкальский край 240
  • 30 Пензенская область 237
  • 31 Вологодская область 227
  • 32 Ленинградская область 227
  • 33 Липецкая область 226
  • 34 Севастополь 225
  • 35 Удмуртская Республика 216
  • 36 Тверская область 214
  • 37 Брянская область 194
  • 38 Курская область 193
  • 39 Ярославская область 191
  • 40 Республика Дагестан 191
  • 41 Владимирская область 190
  • 42 Мурманская область 185
  • 43 Кемеровская область 183
  • 44 Новосибирская область 181
  • 45 Калининградская область 175
  • 46 Чеченская Республика 171
  • 47 Республика Карелия 170
  • 48 Ханты-Мансийский автономный округ 166
  • 49 Республика Хакасия 164
  • 50 Республика Саха (Якутия) 150
  • 51 Белгородская область 143
  • 52 Амурская область 135
  • 53 Курганская область 131
  • 54 Смоленская область 129
  • 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
  • 56 Тульская область 127
  • 57 Ивановская область 126
  • 58 Новгородская область 125
  • 59 Рязанская область 122
  • 60 Костромская область 121
  • 61 Кировская область 120
  • 62 Калужская область 119
  • 63 Томская область 113
  • 64 Орловская область 105
  • 65 Республика Бурятия 105
  • 66 Республика Калмыкия 104
  • 67 Псковская область 102
  • 68 Республика Тыва 100
  • 69 Сахалинская область 94
  • 70 Тамбовская область 94
  • 71 Кабардино-Балкарская Республика 89
  • 72 Республика Чувашия 80
  • 73 Республика Северная Осетия-Алания 72
  • 74 Республика Мордовия 71
  • 75 Республика Ингушетия 70
  • 76 Республика Марий Эл 62
  • 77 Республика Адыгея 58
  • 78 Камчатский край 51
  • 79 Карачаево-Черкесская Республика 51
  • 80 Республика Татарстан 50
  • 81 Республика Алтай 45
  • 82 Еврейская автономная область 39
  • 83 Магаданская область 29
  • 84 Ненецкий автономный округ 9
  • 85 Чукотский автономный округ 9

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 705 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Москва 0,12%
  • 2. Республика Бурятия 0,19%
  • 3. Республика Татарстан 0,22%
За последние сутки подтверждено 785 смертей:
  • Москва 52
  • Санкт-Петербург 39
  • Краснодарский край 32
  • Свердловская область 31
  • Пермский край 29
  • Ростовская область 28
  • Нижегородская область 27
  • Воронежская область 25
  • Красноярский край 24
  • Алтайский край 21
  • Ставропольский край 19
  • Иркутская область 19
  • Республика Дагестан 18
  • Пензенская область 18
  • Саратовская область 17
  • Республика Крым 16
  • Ульяновская область 16
  • Волгоградская область 15
  • Удмуртская Республика 14
  • Тюменская область 14
  • Брянская область 13
  • Калининградская область 13
  • Московская область 12
  • Тверская область 12
  • Астраханская область 12
  • Республика Башкортостан 12
  • Республика Коми 11
  • Оренбургская область 10
  • Тульская область 9
  • Мурманская область 9
  • Республика Чувашия 9
  • Челябинская область 9
  • Новосибирская область 9
  • Омская область 9
  • Костромская область 8
  • Вологодская область 8
  • Республика Хакасия 8
  • Чеченская Республика 7
  • Курская область 6
  • Ярославская область 6
  • Республика Марий Эл 6
  • Республика Саха (Якутия) 6
  • Севастополь 5
  • Кемеровская область 5
  • Белгородская область 4
  • Владимирская область 4
  • Калужская область 4
  • Орловская область 4
  • Рязанская область 4
  • Ленинградская область 4
  • Псковская область 4
  • Кабардино-Балкарская Республика 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Республика Северная Осетия - Алания 4
  • Курганская область 4
  • Ханты-Мансийский автономный округ 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Приморский край 4
  • Амурская область 4
  • Ивановская область 3
  • Тамбовская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Архангельская область 3
  • Республика Адыгея 3
  • Забайкальский край 3
  • Сахалинская область 3
  • Новгородская область 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Алтай 2
  • Магаданская область 2
  • Липецкая область 1
  • Смоленская область 1
  • Кировская область 1
  • Республика Бурятия 1
  • Хабаровский край 1
  • Еврейская автономная область 1

За весь период по России умерло 174 485 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 351 человек:
  • Москва 2599
  • Санкт-Петербург 1846
  • Московская область 1780
  • Республика Башкортостан 588
  • Нижегородская область 563
  • Свердловская область 473
  • Красноярский край 465
  • Республика Крым 443
  • Пермский край 420
  • Иркутская область 379
  • Ростовская область 371
  • Хабаровский край 320
  • Волгоградская область 305
  • Псковская область 301
  • Челябинская область 301
  • Чеченская Республика 298
  • Севастополь 289
  • Тверская область 277
  • Оренбургская область 271
  • Приморский край 268
  • Смоленская область 265
  • Брянская область 248
  • Белгородская область 239
  • Липецкая область 239
  • Саратовская область 222
  • Вологодская область 221
  • Самарская область 209
  • Омская область 207
  • Республика Саха (Якутия) 205
  • Удмуртская Республика 202
  • Республика Хакасия 200
  • Пензенская область 191
  • Республика Дагестан 190
  • Воронежская область 189
  • Ханты-Мансийский автономный округ 185
  • Кемеровская область 184
  • Ульяновская область 182
  • Республика Карелия 181
  • Тюменская область 165
  • Владимирская область 157
  • Калининградская область 157
  • Архангельская область 148
  • Ставропольский край 146
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 141
  • Ярославская область 139
  • Астраханская область 138
  • Республика Коми 127
  • Республика Калмыкия 124
  • Тамбовская область 119
  • Ивановская область 117
  • Забайкальский край 115
  • Сахалинская область 115
  • Алтайский край 111
  • Новгородская область 110
  • Костромская область 108
  • Тульская область 108
  • Новосибирская область 101
  • Курская область 96
  • Ленинградская область 96
  • Рязанская область 93
  • Калужская область 87
  • Республика Ингушетия 86
  • Кировская область 84
  • Курганская область 79
  • Орловская область 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 74
  • Республика Тыва 70
  • Краснодарский край 69
  • Республика Чувашия 68
  • Мурманская область 67
  • Амурская область 63
  • Республика Марий Эл 62
  • Томская область 53
  • Республика Алтай 50
  • Республика Бурятия 48
  • Республика Мордовия 43
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Республика Татарстан 37
  • Республика Адыгея 36
  • Карачаево-Черкесская Республика 26
  • Ненецкий автономный округ 23
  • Магаданская область 23
  • Камчатский край 16
  • Еврейская автономная область 14
  • Чукотский автономный округ 9

За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 983 405.

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