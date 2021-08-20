За сутки в России подтверждено 20 992 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1925
- 2 Санкт-Петербург 1691
- 3 Московская область 1029
- 4 Свердловская область 517
- 5 Нижегородская область 506
- 6 Ростовская область 489
- 7 Пермский край 474
- 8 Воронежская область 467
- 9 Красноярский край 449
- 10 Самарская область 444
- 11 Иркутская область 400
- 12 Омская область 394
- 13 Челябинская область 383
- 14 Республика Крым 365
- 15 Оренбургская область 350
- 16 Ставропольский край 347
- 17 Волгоградская область 343
- 18 Хабаровский край 311
- 19 Республика Башкортостан 293
- 20 Астраханская область 290
- 21 Ульяновская область 290
- 22 Алтайский край 268
- 23 Архангельская область 266
- 24 Тюменская область 265
- 25 Республика Коми 256
- 26 Краснодарский край 253
- 27 Приморский край 242
- 28 Саратовская область 242
- 29 Забайкальский край 240
- 30 Пензенская область 237
- 31 Вологодская область 227
- 32 Ленинградская область 227
- 33 Липецкая область 226
- 34 Севастополь 225
- 35 Удмуртская Республика 216
- 36 Тверская область 214
- 37 Брянская область 194
- 38 Курская область 193
- 39 Ярославская область 191
- 40 Республика Дагестан 191
- 41 Владимирская область 190
- 42 Мурманская область 185
- 43 Кемеровская область 183
- 44 Новосибирская область 181
- 45 Калининградская область 175
- 46 Чеченская Республика 171
- 47 Республика Карелия 170
- 48 Ханты-Мансийский автономный округ 166
- 49 Республика Хакасия 164
- 50 Республика Саха (Якутия) 150
- 51 Белгородская область 143
- 52 Амурская область 135
- 53 Курганская область 131
- 54 Смоленская область 129
- 55 Ямало-Ненецкий автономный округ 127
- 56 Тульская область 127
- 57 Ивановская область 126
- 58 Новгородская область 125
- 59 Рязанская область 122
- 60 Костромская область 121
- 61 Кировская область 120
- 62 Калужская область 119
- 63 Томская область 113
- 64 Орловская область 105
- 65 Республика Бурятия 105
- 66 Республика Калмыкия 104
- 67 Псковская область 102
- 68 Республика Тыва 100
- 69 Сахалинская область 94
- 70 Тамбовская область 94
- 71 Кабардино-Балкарская Республика 89
- 72 Республика Чувашия 80
- 73 Республика Северная Осетия-Алания 72
- 74 Республика Мордовия 71
- 75 Республика Ингушетия 70
- 76 Республика Марий Эл 62
- 77 Республика Адыгея 58
- 78 Камчатский край 51
- 79 Карачаево-Черкесская Республика 51
- 80 Республика Татарстан 50
- 81 Республика Алтай 45
- 82 Еврейская автономная область 39
- 83 Магаданская область 29
- 84 Ненецкий автономный округ 9
- 85 Чукотский автономный округ 9
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 705 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Москва 0,12%
- 2. Республика Бурятия 0,19%
- 3. Республика Татарстан 0,22%
За последние сутки подтверждено 785 смертей:
- Москва 52
- Санкт-Петербург 39
- Краснодарский край 32
- Свердловская область 31
- Пермский край 29
- Ростовская область 28
- Нижегородская область 27
- Воронежская область 25
- Красноярский край 24
- Алтайский край 21
- Ставропольский край 19
- Иркутская область 19
- Республика Дагестан 18
- Пензенская область 18
- Саратовская область 17
- Республика Крым 16
- Ульяновская область 16
- Волгоградская область 15
- Удмуртская Республика 14
- Тюменская область 14
- Брянская область 13
- Калининградская область 13
- Московская область 12
- Тверская область 12
- Астраханская область 12
- Республика Башкортостан 12
- Республика Коми 11
- Оренбургская область 10
- Тульская область 9
- Мурманская область 9
- Республика Чувашия 9
- Челябинская область 9
- Новосибирская область 9
- Омская область 9
- Костромская область 8
- Вологодская область 8
- Республика Хакасия 8
- Чеченская Республика 7
- Курская область 6
- Ярославская область 6
- Республика Марий Эл 6
- Республика Саха (Якутия) 6
- Севастополь 5
- Кемеровская область 5
- Белгородская область 4
- Владимирская область 4
- Калужская область 4
- Орловская область 4
- Рязанская область 4
- Ленинградская область 4
- Псковская область 4
- Кабардино-Балкарская Республика 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Республика Северная Осетия - Алания 4
- Курганская область 4
- Ханты-Мансийский автономный округ 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Приморский край 4
- Амурская область 4
- Ивановская область 3
- Тамбовская область 3
- Республика Карелия 3
- Архангельская область 3
- Республика Адыгея 3
- Забайкальский край 3
- Сахалинская область 3
- Новгородская область 2
- Республика Ингушетия 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Алтай 2
- Магаданская область 2
- Липецкая область 1
- Смоленская область 1
- Кировская область 1
- Республика Бурятия 1
- Хабаровский край 1
- Еврейская автономная область 1
За весь период по России умерло 174 485 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 351 человек:
- Москва 2599
- Санкт-Петербург 1846
- Московская область 1780
- Республика Башкортостан 588
- Нижегородская область 563
- Свердловская область 473
- Красноярский край 465
- Республика Крым 443
- Пермский край 420
- Иркутская область 379
- Ростовская область 371
- Хабаровский край 320
- Волгоградская область 305
- Псковская область 301
- Челябинская область 301
- Чеченская Республика 298
- Севастополь 289
- Тверская область 277
- Оренбургская область 271
- Приморский край 268
- Смоленская область 265
- Брянская область 248
- Белгородская область 239
- Липецкая область 239
- Саратовская область 222
- Вологодская область 221
- Самарская область 209
- Омская область 207
- Республика Саха (Якутия) 205
- Удмуртская Республика 202
- Республика Хакасия 200
- Пензенская область 191
- Республика Дагестан 190
- Воронежская область 189
- Ханты-Мансийский автономный округ 185
- Кемеровская область 184
- Ульяновская область 182
- Республика Карелия 181
- Тюменская область 165
- Владимирская область 157
- Калининградская область 157
- Архангельская область 148
- Ставропольский край 146
- Ямало-Ненецкий автономный округ 141
- Ярославская область 139
- Астраханская область 138
- Республика Коми 127
- Республика Калмыкия 124
- Тамбовская область 119
- Ивановская область 117
- Забайкальский край 115
- Сахалинская область 115
- Алтайский край 111
- Новгородская область 110
- Костромская область 108
- Тульская область 108
- Новосибирская область 101
- Курская область 96
- Ленинградская область 96
- Рязанская область 93
- Калужская область 87
- Республика Ингушетия 86
- Кировская область 84
- Курганская область 79
- Орловская область 78
- Кабардино-Балкарская Республика 74
- Республика Тыва 70
- Краснодарский край 69
- Республика Чувашия 68
- Мурманская область 67
- Амурская область 63
- Республика Марий Эл 62
- Томская область 53
- Республика Алтай 50
- Республика Бурятия 48
- Республика Мордовия 43
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Республика Татарстан 37
- Республика Адыгея 36
- Карачаево-Черкесская Республика 26
- Ненецкий автономный округ 23
- Магаданская область 23
- Камчатский край 16
- Еврейская автономная область 14
- Чукотский автономный округ 9
За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 983 405.