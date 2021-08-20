За сутки в России подтверждено 20 992 случая COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1925

2 Санкт-Петербург 1691

3 Московская область 1029

4 Свердловская область 517

5 Нижегородская область 506

6 Ростовская область 489

7 Пермский край 474

8 Воронежская область 467

9 Красноярский край 449

10 Самарская область 444

11 Иркутская область 400

12 Омская область 394

13 Челябинская область 383

14 Республика Крым 365

15 Оренбургская область 350

16 Ставропольский край 347

17 Волгоградская область 343

18 Хабаровский край 311

19 Республика Башкортостан 293

20 Астраханская область 290

21 Ульяновская область 290

22 Алтайский край 268

23 Архангельская область 266

24 Тюменская область 265

25 Республика Коми 256

26 Краснодарский край 253

27 Приморский край 242

28 Саратовская область 242

29 Забайкальский край 240

30 Пензенская область 237

31 Вологодская область 227

32 Ленинградская область 227

33 Липецкая область 226

34 Севастополь 225

35 Удмуртская Республика 216

36 Тверская область 214

37 Брянская область 194

38 Курская область 193

39 Ярославская область 191

40 Республика Дагестан 191

41 Владимирская область 190

42 Мурманская область 185

43 Кемеровская область 183

44 Новосибирская область 181

45 Калининградская область 175

46 Чеченская Республика 171

47 Республика Карелия 170

48 Ханты-Мансийский автономный округ 166

49 Республика Хакасия 164

50 Республика Саха (Якутия) 150

51 Белгородская область 143

52 Амурская область 135

53 Курганская область 131

54 Смоленская область 129

55 Ямало-Ненецкий автономный округ 127

56 Тульская область 127

57 Ивановская область 126

58 Новгородская область 125

59 Рязанская область 122

60 Костромская область 121

61 Кировская область 120

62 Калужская область 119

63 Томская область 113

64 Орловская область 105

65 Республика Бурятия 105

66 Республика Калмыкия 104

67 Псковская область 102

68 Республика Тыва 100

69 Сахалинская область 94

70 Тамбовская область 94

71 Кабардино-Балкарская Республика 89

72 Республика Чувашия 80

73 Республика Северная Осетия-Алания 72

74 Республика Мордовия 71

75 Республика Ингушетия 70

76 Республика Марий Эл 62

77 Республика Адыгея 58

78 Камчатский край 51

79 Карачаево-Черкесская Республика 51

80 Республика Татарстан 50

81 Республика Алтай 45

82 Еврейская автономная область 39

83 Магаданская область 29

84 Ненецкий автономный округ 9

85 Чукотский автономный округ 9 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 6 705 523 случая (+0,31%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,12%

2. Республика Бурятия 0,19%

3. Республика Татарстан 0,22% За последние сутки подтверждено 785 смертей: Москва 52

Санкт-Петербург 39

Краснодарский край 32

Свердловская область 31

Пермский край 29

Ростовская область 28

Нижегородская область 27

Воронежская область 25

Красноярский край 24

Алтайский край 21

Ставропольский край 19

Иркутская область 19

Республика Дагестан 18

Пензенская область 18

Саратовская область 17

Республика Крым 16

Ульяновская область 16

Волгоградская область 15

Удмуртская Республика 14

Тюменская область 14

Брянская область 13

Калининградская область 13

Московская область 12

Тверская область 12

Астраханская область 12

Республика Башкортостан 12

Республика Коми 11

Оренбургская область 10

Тульская область 9

Мурманская область 9

Республика Чувашия 9

Челябинская область 9

Новосибирская область 9

Омская область 9

Костромская область 8

Вологодская область 8

Республика Хакасия 8

Чеченская Республика 7

Курская область 6

Ярославская область 6

Республика Марий Эл 6

Республика Саха (Якутия) 6

Севастополь 5

Кемеровская область 5

Белгородская область 4

Владимирская область 4

Калужская область 4

Орловская область 4

Рязанская область 4

Ленинградская область 4

Псковская область 4

Кабардино-Балкарская Республика 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Республика Северная Осетия - Алания 4

Курганская область 4

Ханты-Мансийский автономный округ 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Приморский край 4

Амурская область 4

Ивановская область 3

Тамбовская область 3

Республика Карелия 3

Архангельская область 3

Республика Адыгея 3

Забайкальский край 3

Сахалинская область 3

Новгородская область 2

Республика Ингушетия 2

Республика Мордовия 2

Республика Алтай 2

Магаданская область 2

Липецкая область 1

Смоленская область 1

Кировская область 1

Республика Бурятия 1

Хабаровский край 1

Еврейская автономная область 1 За весь период по России умерло 174 485 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 20 351 человек: Москва 2599

Санкт-Петербург 1846

Московская область 1780

Республика Башкортостан 588

Нижегородская область 563

Свердловская область 473

Красноярский край 465

Республика Крым 443

Пермский край 420

Иркутская область 379

Ростовская область 371

Хабаровский край 320

Волгоградская область 305

Псковская область 301

Челябинская область 301

Чеченская Республика 298

Севастополь 289

Тверская область 277

Оренбургская область 271

Приморский край 268

Смоленская область 265

Брянская область 248

Белгородская область 239

Липецкая область 239

Саратовская область 222

Вологодская область 221

Самарская область 209

Омская область 207

Республика Саха (Якутия) 205

Удмуртская Республика 202

Республика Хакасия 200

Пензенская область 191

Республика Дагестан 190

Воронежская область 189

Ханты-Мансийский автономный округ 185

Кемеровская область 184

Ульяновская область 182

Республика Карелия 181

Тюменская область 165

Владимирская область 157

Калининградская область 157

Архангельская область 148

Ставропольский край 146

Ямало-Ненецкий автономный округ 141

Ярославская область 139

Астраханская область 138

Республика Коми 127

Республика Калмыкия 124

Тамбовская область 119

Ивановская область 117

Забайкальский край 115

Сахалинская область 115

Алтайский край 111

Новгородская область 110

Костромская область 108

Тульская область 108

Новосибирская область 101

Курская область 96

Ленинградская область 96

Рязанская область 93

Калужская область 87

Республика Ингушетия 86

Кировская область 84

Курганская область 79

Орловская область 78

Кабардино-Балкарская Республика 74

Республика Тыва 70

Краснодарский край 69

Республика Чувашия 68

Мурманская область 67

Амурская область 63

Республика Марий Эл 62

Томская область 53

Республика Алтай 50

Республика Бурятия 48

Республика Мордовия 43

Республика Северная Осетия - Алания 39

Республика Татарстан 37

Республика Адыгея 36

Карачаево-Черкесская Республика 26

Ненецкий автономный округ 23

Магаданская область 23

Камчатский край 16

Еврейская автономная область 14

Чукотский автономный округ 9 За весь период выписано по выздоровлении по России - 5 983 405. Минздрав предупредил о рисках для больных COVID-19 беременных