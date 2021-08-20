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20.08.2021 14:56
Рубрика: Происшествия

Житель Якутии задержан за убийство жены и поджог дома

Текст: Дмитрий Машуков

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении жителя села Ергелех Намского района, сообщил сегодня главк СК РФ по Республике Саха (Якутия).

Сибиряк убил жену после профилактической беседы в полиции

По данным сыщиков, 20 августа мужчина, находясь у себя дома, из неприязни несколько раз ударил ножом жену, а затем - ее несовершеннолетнего сына 2003 года рождения, поспешившего женщине на помощь. После этого злоумышленник поджег дом.

Парню удалось покинуть помещение, он госпитализирован. Его мать умерла от ран. Поджигатель попал в больницу с отравлением угарным газом.

На месте происшествия работают следователь и криминалист

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