Житель Якутии задержан за убийство жены и поджог дома

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве и покушении на убийство в отношении жителя села Ергелех Намского района, сообщил сегодня главк СК РФ по Республике Саха (Якутия).

По данным сыщиков, 20 августа мужчина, находясь у себя дома, из неприязни несколько раз ударил ножом жену, а затем - ее несовершеннолетнего сына 2003 года рождения, поспешившего женщине на помощь. После этого злоумышленник поджег дом.

Парню удалось покинуть помещение, он госпитализирован. Его мать умерла от ран. Поджигатель попал в больницу с отравлением угарным газом.

На месте происшествия работают следователь и криминалист