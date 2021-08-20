Диплом Уфимского нефтяного университета стал востребованным в Египте

Разные страны периодически публикуют список университетов, дипломы которых буду приниматься работодателями безоговорочно. Как правило, в них входят мировые научные и образовательные центры.

С нового учебного года дипломы о высшем образовании, полученные в Уфимском государственном нефтяном техническом университете (УГНТУ), а также еще в 14 российских вузах, будут признаны в Египте. Такое решение принял Высший совет ректоров университетов министерства образования Арабской Республики Египет.

В перечне, опубликованном на его официальном сайте, университеты и институты России ранжированы по четырем категориям, в зависимости от вида образования: медицинское, инженерно-техническое, IT, в сфере искусства.

"Соседями" УГНТУ в этом перечне стали такие мощные центры образования и науки, как Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана, Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина. И это не случайно - узнаваемость УГНТУ растет с каждым годом.

- В последнее время наш университет существенно укрепил свои позиции в различных рейтингах и расширяет международное сотрудничество, направляя его вектор в сторону арабских стран, - рассказал проректор по развитию международной деятельности Наиль Чанышев. - Наибольший отклик это вызвало в Арабской Республике Египет. Так, например, здесь зафиксировано максимальное количество просмотров видеоролика об университете на арабском языке. И как результат - в этом году уже более 70 абитуриентов из Египта подали документы для поступления в УГНТУ. Приемная кампания в самом разгаре, набор на бюджетные места закончен, но продолжается на контракт, а иностранцы обучаются по этой форме. Ожидается, что количество молодых людей из Египта, желающих стать студентами УГНТУ, приблизится к сотне.

Пока египтян в Уфимском нефтяном 105. Всего в университете обучается 20 тысяч студентов. Из них полторы тысячи иностранцев, представителей 55 стран, в том числе арабского мира. Как правило, они поступают на горно-нефтяной факультет, чтобы получить специальности, необходимые при разработке месторождений. Но тенденция меняется - в странах, где традиционно нефть только добывали и продавали, постепенно начали развивать собственную переработку. Следовательно, потребовались специалисты и в этой области, поэтому перечень образовательных программ, по которым обучаются иностранцы, расширяется.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Как правило, об Уфимском нефтяном университете студенты-египтяне узнают от родственников и знакомых, по "сарафанному радио".

- Мой друг сказал, что у меня есть выбор - поступать в университет нефти и газа имени Губкина или в Уфимский нефтяной. Но лучше идти в УГНТУ. Об этом университете ему рассказали друзья, которые учились здесь и теперь работают в Италии. Они сказали, что с образованием, которое дают в УГНТУ, можно поступить на работу в крупные компании. К тому же, он так расписал мне Уфу и Башкирию: здесь спокойно, красивая природа, добрые люди, - что я сразу загорелся. А уж когда посмотрел на YouTube фильм про университет, то уже и не сомневался: мне только сюда, - говорит студент 4-го курса горно-нефтяного факультета Мустафа Салман. - Нас было 11 абитуриентов из арабских стран, а поступил только я один.

Мустафа хорошо говорит по-русски. Выучил его уже в России во время подготовительных курсов, которые проходил во Владимире, а его знание арабского очень выручает, когда на международных мероприятиях требуется переводчик. Студент уже поработал на VI Всемирной фольклориаде, сейчас занят на Чемпионате мира по борьбе среди юниоров. В связи с тем, что эти крупные мероприятия проводились в Уфе летом, он не поехал на каникулы домой.

Новость о том, что диплом УГНТУ признали на его родине, Мустафа встретил с энтузиазмом, ведь это значительно упростит его трудоустройство. Правда, по возвращении в Каир ему предстоит отслужить в армии, но после этого он обязательно начнет работать по специальности, полученной в Уфе.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Справедливости ради, надо сказать, что проблем с признанием дипломов УГНТУ в Египте, да и в других странах, не было и раньше. Они котируются, но решение Высшего совета ректоров университетов министерства образования Египта отражает официальную позицию властей и ставит точку в этом вопросе.

Студенческие годы в жизни любого человека всегда самые яркие. Но, когда ты учишься в другой стране, впечатлений в несколько раз больше! В УГНТУ для иностранных студентов проводится много разных интересных мероприятий. Одним из них стал двухдневный туристический сплав по реке Ай, организованный этим летом впервые.

Идея показать природу Башкортостана студентам из Африки и Азии, которые остаются на лето в общежитиях, принадлежит ректору УГНТУ Олегу Баулину и депутату Госсобрания - Курултая РБ Светлане Туразяновой.

В Кигинском районе, куда студенты отправились во главе с Наилем Чанышевым, они узнали, что такое башкирское гостеприимство. Впрочем, новым для них было все. Многие никогда не сплавлялись по рекам и в походы не ходили, не ночевали в палатках, не сидели у костра, на котором варится уха, не парились в походной баньке.

Их поразило разнообразие и величественная красота природы Башкирии - они увидели такие достопримечательности, как Сикиязтамакские пещеры, Еланлинский фонтан, скала Ласынташ. Да и само путешествие по реке Ай, каждый изгиб которой открывает дивный пейзаж, стоило того, чтобы запечатлеть это на камеру, и сохранить в памяти. Студентов повсюду встречали радушно, с хлебом-солью, кумысом и чак-чаком.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

Абдулрахману Хегази из Александрии, который перешел на 3-й курс горно-нефтяного факультета, особенно запомнилось угощение.

- Это было необычно и очень вкусно, - поделился он впечатлением. - Для нас приготовили плов, шурпу, разные сладости.

В деревне Тугузлы гости попали на праздник открытия родника после реконструкции. Атмосфера была такой располагающей, что они тут же включились в программу торжества и показали несколько концертных номеров, которые органично вплелись в череду башкирских, татарских и русских национальных песен и танцев.

Фото: Пресс-служба УГНТУ

В райцентре Верхние Киги ребята побывали в краеведческом музее и в школе. Иностранные студенты так интересно рассказали школьникам об университете, что вызвали у многих желание поступать в УГНТУ.