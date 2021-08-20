Главный боевой ход стены Нижегородского кремля откроется для туристов

Жителей Нижнего Новгорода в субботу ждет кульминация празднования 800-летнего юбилея города - большое гала-шоу "Начало Нового". Однако торжества этим не ограничатся: нижегородцы и гости волжской столицы снова могут прогуляться по всей кремлевской стене.

Нижегородский кремль - это 13 башен (пять прямоугольных и 8 круглых), соединенных высокими стенами-пряслами, по которым проложен главный боевой ход. Его протяженность - более двух километров. И начиная с полудня 22 августа можно будет пройти весь кольцевой маршрут.

Из-за оползня в конце XVIII века разрушились две башни - Зачатская и Борисоглебская - и часть кремлевской стены. Пройти по кольцевому маршруту стало невозможно. Борисоглебскую башню построили заново в середине ХХ века, а Зачатскую и стены - в 2012 году. И с тех пор постоянно возникали разговоры о необходимости восстановить путь по всему периметру стен. Благодаря масштабной реконструкции, которую провели к 800-летию Нижнего Новгорода, спустя два столетия это произошло.

Начинается и заканчивается маршрут в Дмитриевской башне. Однако сразу одолеть эти два километра смогут не все - это тяжело физически. Надо учесть, что кремль находится на холмах и перепад высот составляет 54 метра, а значит, придется сначала спускаться к самой нижней Зачатской башне, а от нее подниматься к самой верхней Георгиевской. Спуск и подъем - по старинным ступеням из известняка, высота которых составляет от 36 до 40 сантиметров. "Кремль наши предки возводили не для туристов, а для защиты от врагов, - поясняет Степан Петушин, заведующий музеем "Нижегородский кремль". - И такая высота ступеней обусловлена не "ленью" строителей XVI века, а необходимостью: бойницы должны были располагаться на уровне пояса ратников".

На всем пути заменили выщербленные ступени, причем "новый" известняк - ровесник того, что использовался при строительстве. Им по 300 миллионов лет, и на срезах видны отпечатки растений и насекомых, живших в то самое время.

Нижегородский кремль - это 13 башен, соединенных высокими стенами-пряслами, по которым проложен главный боевой ход

Для удобства туристов придумали билет на прогулку по стене, действительный в течение трех дней. Погулял, полюбовался видами на город, устал - можешь выйти через один из трех выходов, а на следующий день вернуться и продолжить прогулку. "В трех квадратных башнях откроются исторические экспозиции, связанные с Кремлем и историей города. В открытых для посещения круглых башнях оборудованы смотровые площадки, где можно пофотографировать и отдохнуть", - рассказывает Степан Петушин.

После благоустройства территория Нижегородского кремля станет менее официальной и более домашней.