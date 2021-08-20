Из-за лесных пожаров остановлено железнодорожное сообщение с Саровом

На участке от Сарова до Арзамаса временно приостановлено железнодорожное сообщение. Причина - лесной пожар, перешедший в Нижегородскую область из Мордовского заповедника.

Как сообщает пресс-служба РФЯЦ-ВНИИЭФ, огонь из поселка Стеклянный под Первомайском прошел вдоль автодороги и перешел на железнодорожные пути. Руководство РЖД приняло решение приостановить сообщение на данном участке.

"Из Арзамаса поезд следует по расписанию. Вчера пассажиров поезда оперативно пересадили на автобус и доставили в Арзамас. Сегодня утром пассажиров поезда Москва-Берещино встретили в Арзамасе и также доставили автобусом в Саров", - пояснили в пресс-службе.

До стабилизации обстановки логистика останется такой. От железнодорожного вокзала в Сарове автобусы будут отправляться в 21 час, проезд для пассажиров поезда бесплатный.

Также перекрыта дорога в сторону 1 КПП и движение на Протяжку.

К тушению огня привлечены три пожарных поезда, три вертолета Ми-8 и самолет Ил-76. В работах задействовано 1071 человек и 64 единицы техники.