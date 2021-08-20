Нижегородка насмерть забила тапком своего сожителя

В Нижнем Новгороде направлено в суд уголовное дело в отношении 39-летней женщины, обвиняемой в убийстве сожителя. Об этом сообщает СК по региону.

По версии следствия, вечером 4 мая нижегородка вместе со своим 37-летним сожителем распивала спиртное в своей квартире на улице Бурнаковской. После этого они легли спать. Ночью женщина, проснувшись в пьяном состоянии, увидела своего друга, лежащего рядом и решила, что он находится без сознания. Она подумала, что мужчине требуется медицинская помощь, и попыталась привести его в чувство. Сначала она нанесла ему несколько ударов руками, а затем - резиновым тапком по голове. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Свою вину женщина признала в полном объеме. По обвинению в причинении смерти по неосторожности ей грозит лишение свободы на срок до двух лет.