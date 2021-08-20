Пензенскую область посетила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева

Накануне нового учебного года в Пензенской области состоялся августовский педагогический форум. Участие в нем приняли заместитель министра просвещения России Татьяна Васильева и сенатор Вячеслав Тимченко.

В режиме видеоконференцсвязи к пензенским педагогам обратился министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Он отметил, что новый учебный год стартует в очном формате. Торжественные мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора, направленных на обеспечение безопасности учителей, учеников и родителей. У министерства нет планов по введению дистанционного обучения и отказу от традиционной системы образования. Информационные технологии могут применяться учителем как дополнительные методы обучения. В рамках нацпроекта 27 тысяч сельских школ в России оснастят современным оборудованием.

Глава федерального ведомства отметил усилия врио губернатора Олега Мельниченко, направленные на укрепление материально-технической базы школ и детсадов в регионе. На подготовку образовательных организаций к новому учебному году из регионального бюджета было направлено около 560 миллионов рублей. Дополнительные средства выделяются по итогам выезда врио губернатора в районы области. Он лично оценивает готовность детсадов, школ, объектов культуры и спорта к приему детей. Туда, где существуют проблемы из-за дефицита финансирования, направляются целевые средства из регионального бюджета.

- В 2020 году капитально отремонтированы 53 образовательных организации Пензенской области: 31 школа, четыре детских сада, одна государственная образовательная организация, 12 спортивных залов в сельских школах. В четырех учреждениях образования создана доступная среда. На эти цели из федерального бюджета было выделено около 100 миллионов рублей, из областного - 112,5 миллиона рублей. Средства муниципальных бюджетов составили около 27 миллионов рублей, - сообщил Олег Мельниченко.

На реализацию национальных проектов "Демография" и "Образование" за последнее два года региону выделили более двух миллиардов рублей. Создано дополнительно 380 мест для дошкольников за счет строительства двух детских садов на 120 мест каждый в поселке Заря и Городе Спутнике. Еще 140 мест создано в действующих детских садах за счет капитального ремонта и реконструкции. Введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест в микрорайоне Арбеково. Еще одна школа на 800 мест открыта в рамках федерального проекта "Жилье". Создано десять мастерских на базе Сердобского многопрофильного техникума и Пензенского государственного университета по сельскохозяйственному и IT-направлениям. Почти сто образовательных организаций в Пензенской области получили новую компьютерную технику для создания цифровой образовательной среды. Открыт центр цифрового образования для детей "IT-куб". К обучению в нем приступят 400 человек. Обновлена материально-техническая база в 37 учреждениях дополнительного образования.

Гости форума посетили экспозицию, отражающие новые направления допобразования. Они познакомилась с работой мобильного центра "Лаборатория безопасности", который выезжает в школы и проводит с детьми занятия по правилам дорожного движения. Работала выставка робототехники и достижений учеников инженерной школы "Квантоград". Особое внимание гостей привлек патриотический проект "А мы из Пензы. Наследники Победителей".

Регион удерживает высокий уровень образования. По итогам прошлого учебного года 25 выпускников пензенских школ получили высший балл на ЕГЭ. Девять пензенских старшеклассников стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников. Более 200 пензенских ребят стали победителями всероссийских конкурсов и фестивалей.

Одним из важнейших приоритетов образования остается сохранение и укрепление здоровья учащихся. Во всех пензенских школах организовано горячее питание. Ученикам начальных классов оно предоставляется бесплатно. В ближайшее время начнется поэтапная замена и ремонт технологического оборудования в пищеблоках школьных столовых. На эти цели планируется выделить более 120 миллионов рублей.

- Впервые в этом учебном году будет внедрен региональный стандарт организации питания школьников. Необходимо отработать этот документ на практике. Провести апробацию, а также общественное обсуждение с привлечением родителей, - отметил Олег Мельниченко.

В рамках образовательного форума работали дискуссионные площадки, где педагоги обменивались опытом и обсуждали актуальные проблемы современной школы.