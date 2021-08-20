Туроператорам из-за обмеления Волги пришлось поменять график круизов

Туроператоры на фоне растущего спроса на речные круизы столкнулись с ограничениями судоходства по Волге. Прохода обмелевшего в августе участка реки вблизи Городца суда ожидают несколько дней, компании вынуждены менять график круизов, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Долгосрочного решения застарелой проблемы пока не найдено.

Для устранения мелководья на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом в 40 километров предлагали построить Нижегородский гидроузел. Но реализовать планы оказалось сложнее, чем предполагалось, рассказали "РГ" в пресс-службе Росморречфлота. При рассмотрении проекта второго основного этапа строительства гидроузла возникли серьезные вопросы с подтоплением территорий. "После получения от Главгосэкспертизы отрицательного заключения на проект второго этапа строительства в результате рассмотрения нескольких вариантов улучшения условий для судоходства, был выбран вариант строительства дополнительной камеры шлюза № 15А Городецкого гидроузла с реализацией дноуглубительных работ на упомянутом участке", - отметили в ведомстве. По оценке специалистов, это позволит решить проблему судоходства на ближайшую перспективу при условии сохранения существующих минимальных уровней воды на лимитирующем участке, добавили в Росморречфлоте.

Проблема обострилась в августе на фоне засушливого лета. На Городецком гидроузле стали проводить попуски воды раз в три дня. В результате сломалась вся выстроенная туроператорами сетка путешествий.

"Теплоходы прокладывают расписание таким образом, чтобы не мешать друг другу. Но дни попуска воды не всегда выпадали на нужные дни. Пришлось обзванивать туристов, переносить даты отправления, менять график круизов, пересаживать туристов на другие маршруты", - говорит заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Были круизы, по которым уже не успели изменить даты, пришлось сократить программу. В некоторых рейсах поменяли график, где-то прошли быстрее, а какие-то стоянки увеличили. Но это были уже не те города, которые заявлялись первоначально.

В основном все турист согласились с изменениями. Но были и те, кто не смог поменять график. Если у кого-то были уже куплены невозвратные билеты на самолет или забронировано проживание в отеле, затраты компенсировала компания, отметила Гончарова.

Рейсы не отменяли, но пришлось пойти на дополнительные затраты, признают в компании "Донинтурфлот". Например, удлиняли рейсы на сутки, чтобы пройти в окно, которое предоставил Городецкий шлюз.

Впрочем, изменения не критичны, пострадавших не было, считает генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Материальные убытки не так велики, признают туркомпании. Но удар нанесен по имиджу.

В этом году спрос на круизы оказался существенно выше, чем в 2019 году. Туристы оценили такие путешествия, и многие повторно отправились в круизы, распробовав их в прошлом году, говорит Михайловский.

Заполняемость на волжских круизах хорошей была всегда. Это направление удобно тем, что компании предлагают круизы самой различной продолжительности - от пары дней до нескольких недель. Через Городец проходят круизы большой продолжительности - около двух недель. Как раз на август, когда начались проблемы с водой, туристы лучше всего покупали именно такие путешествия.

Из-за изменений в графике туристы нервничают, а компании вместо того, чтобы работать на продажу предстоящих круизов, устраняют возникшие проблемы, говорит Гончарова.

Снижение уровня воды в Волге, к сожалению, печальная тенденция последних лет, из-за чего ежегодно в августе прохождение крупнотоннажных судов через Городецкий гидроузел в Нижегородской области задерживается в среднем до трех суток, говорит директор круизного агрегатора "Круиз онлайн" Денис Крейцберг. В такой ситуации будет снижаться и так небольшая глубина продаж, считает Гончарова. Пострадать может это направление, туристы просто станут переключаться на другие маршруты, где не возникает подобных проблем, отмечают туроператоры.