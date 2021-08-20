Туроператорам из-за обмеления Волги пришлось поменять график круизов

Новости

Двое детей из КНР погибли от действий террориста-смертника в Пакистане 19:42
В Мордовском заповеднике выгорело 5950 гектаров леса 19:42
В Саратовской области в ДТП погибли пять человек 19:15
Лавров прокомментировал возможность признания талибов Россией 19:10
"Рубин" отзаявил Кварацхелию из-за травмы 19:06
В Госдуме прокомментировали включение "Дождя" в реестр иноагентов 19:04
В "Спартаке" отреагировали на новости о вспышке коронавируса в "Урале" 19:02
Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" иноагентами 18:37
Клишас: Сенаторы следят за опытом КНР по защите персональных данных 18:27
Путин заявил об улучшении качества отношений Москвы и Берлина 18:19
В Минске обсудили расширение гуманитарных связей в Союзном государстве 18:13
Путин заявил, что Москва и Берлин надеются на сохранение ядерной сделки 18:06
Путин: Лимит на революции Россия исчерпала еще в прошлом веке 18:05
Путин: Навальный осужден не за политическую деятельность 18:05
В НАТО остановили всю помощь правительству Афганистана 18:03
Bild: Германия предпочла вывезти из Афганистана алкоголь, а не сотрудников 17:57
Путин заявил, что ситуацию в Беларуси могут решить только сами белорусы 17:56
Путин оценил сотрудничество с Меркель 17:53
Более 43 млн россиян уже вакцинировались против COVID-19 17:52
Писатель-фантаст Игорь Чичилин найден мертвым в Москве 17:24
Генштаб предложил регионам вместе сделать военкоматы оцифрованными 17:13
Еще один соратник Навального получил год ограничения свободы 17:09
На острове Свияжске при ремонте сарая нашли клад 17:07
Названы привычки, приводящие к сердечному приступу 17:01
"Росэлектроника" представит более 100 разработок на форуме "Армия-2021" 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
Как стартует учебный год в разных странах на фоне пандемии
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
"Спутник V" обновили с учетом нового штамма коронавируса
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
Грозит ли Афганистану возвращение к временам ожесточенной гражданской войны
20.08.2021 18:56
Рубрика: Экономика

Туроператорам из-за обмеления Волги пришлось поменять график круизов

Текст: Евгений Гайва
Туроператоры на фоне растущего спроса на речные круизы столкнулись с ограничениями судоходства по Волге. Прохода обмелевшего в августе участка реки вблизи Городца суда ожидают несколько дней, компании вынуждены менять график круизов, рассказали "РГ" представители туриндустрии. Долгосрочного решения застарелой проблемы пока не найдено.
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Для устранения мелководья на участке Волги между Городцом и Нижним Новгородом в 40 километров предлагали построить Нижегородский гидроузел. Но реализовать планы оказалось сложнее, чем предполагалось, рассказали "РГ" в пресс-службе Росморречфлота. При рассмотрении проекта второго основного этапа строительства гидроузла возникли серьезные вопросы с подтоплением территорий. "После получения от Главгосэкспертизы отрицательного заключения на проект второго этапа строительства в результате рассмотрения нескольких вариантов улучшения условий для судоходства, был выбран вариант строительства дополнительной камеры шлюза № 15А Городецкого гидроузла с реализацией дноуглубительных работ на упомянутом участке", - отметили в ведомстве. По оценке специалистов, это позволит решить проблему судоходства на ближайшую перспективу при условии сохранения существующих минимальных уровней воды на лимитирующем участке, добавили в Росморречфлоте.

Фото: МЧС России/ТАСС
Движение теплоходов по Амуру у Хабаровска приостановят из-за паводка

Проблема обострилась в августе на фоне засушливого лета. На Городецком гидроузле стали проводить попуски воды раз в три дня. В результате сломалась вся выстроенная туроператорами сетка путешествий.

"Теплоходы прокладывают расписание таким образом, чтобы не мешать друг другу. Но дни попуска воды не всегда выпадали на нужные дни. Пришлось обзванивать туристов, переносить даты отправления, менять график круизов, пересаживать туристов на другие маршруты", - говорит заместитель генерального директора по туризму компании "Мостурфлот" Светлана Гончарова. Были круизы, по которым уже не успели изменить даты, пришлось сократить программу. В некоторых рейсах поменяли график, где-то прошли быстрее, а какие-то стоянки увеличили. Но это были уже не те города, которые заявлялись первоначально.

В основном все турист согласились с изменениями. Но были и те, кто не смог поменять график. Если у кого-то были уже куплены невозвратные билеты на самолет или забронировано проживание в отеле, затраты компенсировала компания, отметила Гончарова.

Рейсы не отменяли, но пришлось пойти на дополнительные затраты, признают в компании "Донинтурфлот". Например, удлиняли рейсы на сутки, чтобы пройти в окно, которое предоставил Городецкий шлюз.

Впрочем, изменения не критичны, пострадавших не было, считает генеральный директор круизного центра "Инфофлот" Андрей Михайловский.

Материальные убытки не так велики, признают туркомпании. Но удар нанесен по имиджу.

В этом году спрос на круизы оказался существенно выше, чем в 2019 году. Туристы оценили такие путешествия, и многие повторно отправились в круизы, распробовав их в прошлом году, говорит Михайловский.

Фото: Сергей Николаев
В Петербурге кольцевой водный маршрут опробовали первые туристы

Заполняемость на волжских круизах хорошей была всегда. Это направление удобно тем, что компании предлагают круизы самой различной продолжительности - от пары дней до нескольких недель. Через Городец проходят круизы большой продолжительности - около двух недель. Как раз на август, когда начались проблемы с водой, туристы лучше всего покупали именно такие путешествия.

Из-за изменений в графике туристы нервничают, а компании вместо того, чтобы работать на продажу предстоящих круизов, устраняют возникшие проблемы, говорит Гончарова.

Снижение уровня воды в Волге, к сожалению, печальная тенденция последних лет, из-за чего ежегодно в августе прохождение крупнотоннажных судов через Городецкий гидроузел в Нижегородской области задерживается в среднем до трех суток, говорит директор круизного агрегатора "Круиз онлайн" Денис Крейцберг. В такой ситуации будет снижаться и так небольшая глубина продаж, считает Гончарова. Пострадать может это направление, туристы просто станут переключаться на другие маршруты, где не возникает подобных проблем, отмечают туроператоры.

В регионах Экономика Транспорт Водный транспорт Экономика Туризм Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

Главное сегодня

Путин заявил о скором завершении проекта "Северный поток-2"
Путин: Лимит на революции Россия исчерпала еще в прошлом веке
Минюст признал телеканал "Дождь" и издание "Важные истории" иноагентами
Посольство РФ: Испании были предоставлены данные для захода в порт Сеуты
Wildberries уличила Visa и Mastercard в угрозах банкам РФ из-за комиссий
Что нужно знать о цифровых паспортах в России
В ПФР объяснили, какой стаж работы необходим для досрочной пенсии