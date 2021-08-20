В Башкирии между двумя селами образовалось огненное торнадо

Жители Башкирии разместили в интернете видеоролик, на котором заснято необычное явление - огненное торнадо. На кадрах видно, как огненный столб закручивается и двигается по полю, представляя собой завораживающее и страшное зрелище.

Как отметили в ГУ МЧС по Республике Башкортостан, между деревнями Бурибай и Садовый в Хайбуллинском районе на площади пяти гектаров загорелась сухая трава и возник пыльный вихрь. В настоящее время огонь потушен.

В эти дни температура воздуха поднимается почти до 40 градусов, и в горно-лесных районах республики возникают очаги пожаров.

По данным на 20 августа, в Башкирии действует 11 лесных пожаров на площади 380 гектаров. Из них локализовано шесть на площади 259 гектаров, остальные продолжают полыхать.